Cette prise en main de l’iPhone 16 révèle un tout nouveau bloc photo

Des prototypes d'iPhone 16 ont fait surface, dévoilant un bloc photo plus petit et des capteurs positionnés à la verticale plutôt qu'en diagonale.

Nous ne sommes plus qu'à quelques semaines du lancement de l'iPhone 16, et c'est tout logiquement que les fuites concernant le futur smartphone d'Apple commencent à se multiplier. Sur le réseau social chinois Weibo, un certain Witty Cat a publié des photos d'un prototype d'iPhone 16, dans les coloris noir et blanc. Cela correspond aux dernières tendances, puisque plusieurs rapports évoquent la disponibilité de ces deux couleurs, ainsi que des versions en bleu, en vert et en rose.

Il ne s'agit ici pas de modèles définitifs, et il est même possible que les deux appareils ne soient pas du tout fonctionnels. Mais il est probable que le design retenu par Apple pour son iPhone 16 se rapproche très fortement de celui-ci, voire soir exactement identique. Des prototypes de ce genre se retrouvent toujours dans la nature en amont de la sortie des smartphones, notamment pour les fabricants de coques et étuis de protection.

Un bloc photo plus menu sur l'iPhone 15

La grande évolution de design par rapport à l'iPhone 15 est le nouveau bloc photo. Au revoir l'imposant carré que l'on connait depuis quelques générations, Apple revient à une conception plus classique, qui peut rappeler certains smartphones Android. Le bloc photo comprend les deux capteurs du mobile, positionnés l'un en dessous de l'autre, et plus en diagonale. Conséquence, le Flash LED est déporté en-dehors du bloc, sur la droite et pile entre les deux modules.

Le replacement à la verticale des deux capteurs photo pourrait permettre à Apple d'offrir à l'iPhone 16 la possibilité d'enregistrer des vidéos spatiales, comme c'est le cas sur les derniers modèles Pro. Les clichés de Witty Cat ne permettent pas de la confirmer, mais on s'attend aussi à ce que l'iPhone 16 (ainsi que l'iPhone 16 Plus) intègre le bouton d'action introduit sur l'iPhone 15 Pro l'année dernière. Celui-ci permet de lancer une action de son choix plus rapidement.

Les iPhone 16 ne seront pas une révolution technique, mais profiteront des fonctions Apple Intelligence. Basées sur l'IA, elles se sont montrées impressionnantes lors de leur présentation à la dernière WWDC. La keynote de rentrée devrait avoir lieu le 10 ou le 17 septembre 2024.

Source : Witty Cat