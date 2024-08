Galaxy S25 Ultra contre iPhone 16 Pro : qui aura la puce la plus puissante ? Ce benchkmark répond déjà à la question

Le Galaxy S25 Ultra sera-t-il aussi performant que l'iPhone 16 Pro ? Un benchmark du Snapdragon 8 Gen 4 nous donne un premier élément de réponse.

Apple domine outrageusement la concurrence sur le terrain des performances brutes avec ses appareils mobiles. La marque à la pomme développe les meilleures puces du marché depuis bien longtemps. Personne ne réussit jusqu'à présent à se mettre au niveau, Qualcomm, Samsung et MediaTek accusant toujours au moins une génération de retard.

La situation peut-elle évoluer ? On attend beaucoup du Snapdragon 8 Gen 4, le prochain SoC de Qualcomm. Celui-ci ne repose plus sur une architecture CPU Arm, comme il est de coutume, mais sur une technologie développée par l'entreprise Nuvia, justement acquise par le fondeur en 2021. Le processeur intègre ainsi huit nouveaux cœurs Oryon, dont deux de hautes performances cadencés à 4,09 GHz, et six pour des tâches moins exigeantes, avec une fréquence d'horloge à 2,78 GHz.

L'iPhone 16 Pro plus puissant que le Galaxy S25 Ultra ?

Un premier benchmark nous parvient pour le Snapdragon 8 Gen 4, donnant un aperçu plus précis de ses capacités. Sur Geekbench 6, il obtient un score de 2 884 en single core et de 8 840 en multi-core. À titre de comparaison, la puce A17 équipée sur les iPhone 15 Pro est mesurée à 2 900 en single core et à 7 207 en multi core. Nous sommes donc presque à égalité pour les performances avec un cœur unique, alors que le SoC de Qualcomm s'en sort mieux quand plusieurs cœurs sont sollicités, et donc pour le multitâche.

Ces résultats sont bien entendu à prendre avec des pincettes, puisque les scores du Snapdragon 8 Gen 4 sont obtenus sur un produit pas encore disponible sur le marché. Ses performances pourraient être encore meilleures grâce à des optimisations. Ou peut-être qu'elles seront inférieures, car il faudra le brider pour éviter la chauffe. Gardons aussi à l'esprit que la puce A17 ne sera bientôt plus la référence de l'industrie, puisqu'Apple va lancer l'A18 dans quelques semaines avec l'iPhone 16 Pro.

Ce benchmark est encourageant pour Qualcomm, surtout qu'il s'agit d'un galop d'essai pour son architecture CPU Oryon. Mais il ne fait aucun doute que l'iPhone 16 Pro sera plus puissant que tous les smartphones Android équipés d'un Snapdragon 8 Gen 4. On pense notamment au Galaxy S25 Ultra attendu en début d'année prochaine. Ce n'est donc pas sur cette génération que Samsung et les autres pourront rattraper Apple.