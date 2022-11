Les AirPods Pro font l’objet d’une grosse réduction sur Amazon

Pour la première fois, les AirPods Pro passent sous la barre des 200 € sur Amazon. Avec leur boîtier de charger MagSafe, les écouteurs sans fil d'Apple sont à 199 €, soit 30% de moins qu'à leur lancement. Notez qu'ils sont aussi au même prix sur Cdiscount en ce moment.

C'est un tarif très attractif sachant qu'il faut débourser 300 € pour s'offrir les AirPods Pro 2 et que la première génération n'a pas grand-chose à leur envier. Les AirPods Pro restent donc une alternative de qualité et sont encore plus intéressants maintenant que leur prix est en baisse.

Au lieu de 279 € donc, les écouteurs sans fil avec réduction de bruit active passent à 199 € du côté d'Amazon et Cdiscount. Ils ne devraient pas rester longtemps à ce prix. Nous vous conseillons donc de ne pas traîner pour profiter de cette offre.

Les AirPods Pro n'auront jamais été aussi abordables sur Amazon

C'est la première fois que les AirPods Pro passent sous la barre des 200 € chez le géant du e-commerce. Pour rappel, ces écouteurs sans fil permettent de supprimer les bruits ambiants autour de vous pour une immersion totale. Vous disposez également d'un Mode Transparence pour entendre ce qui se passe autour de vous.

Les AirPods Pro disposent également d'une fonctionnalité d'égalisation adaptative qui règle automatiquement le son selon la forme de vos oreilles. Les écouteurs d'Apple proposent aussi une fonction d'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements votre la tête pour un son qui vous enveloppe.

Enfin, ils sont résistance à l’eau et à la transpiration. N'hésitez pas à lire notre test complet des AirPods Pro pour tout savoir des écouteurs sans fil d'Apple.