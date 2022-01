Les AirPods Pro 2 seraient compatibles avec l’audio Lossless, une première

Les AirPods Pro 2, les futurs écouteurs haut de gamme d'Apple, seraient compatibles avec l'audio Lossless, un format qui permet d'écouteur des morceaux sans la moindre perte de qualité. Attendus fin 2022, les écouteurs seraient aussi accompagnés d'un nouvel étui capable de sonner.

Ming-Chi Kuo, analyste de TF International, affirme que les AirPods Pro 2 seront compatibles avec l'audio Lossless. Dans un rapport destiné aux investisseurs financiers, l'analyste, dont les prédictions se confirment très souvent, assure que les écouteurs permettront d'écouter des morceaux en qualité Hi-Fi sans perte.

Les écouteurs et enceintes actuels de la marque, à savoir les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et les HomePod/ HomePod Mini ne sont pas compatibles avec la Hi-Res. Pourtant, Apple Music propose depuis quelques mois tous les morceaux de son catalogue en “lossless”, sans perte de qualité et sans aucune compression.

Un nouveau boîtier de recharge pour les AirPods Pro 2

D'après les informations de Kuo, les AirPods Pro 2 seraient capables de lire les fichiers ALAC (Apple Lossless Audio Codec) utilisés par Apple Music pour proposer de la qualité Hi-Fi. Ce n'est pas le cas des AirPods actuels, dont la connexion Bluetooth ne permet que de diffuser des fichiers au format AAC (Advanced Audio Coding).

Dans une interview récente, Gary Geaves, vice-président de l'acoustique chez Apple, a d'ailleurs laissé entendre que l'entreprise cherche une solution pour diffuser des fichiers de haute qualité par le biais du Bluetooth. D'après le cadre, la qualité de bande passante offerte par la norme Bluetooth limite les possibilités qui sont offertes par les technologies intégrées aux écouteurs.

Toujours d'après Ming-Chi Kuo, Apple en profiterait pour améliorer le boitier de recharge des AirPods Pro. Le fabricant californien permettrait apparemment à l'étui de recharge d'émettre un son grâce de petits haut-parleurs. A la manière d'un AirTag, le boiter va sonner pour aider l'utilisateur à remettre la main dessus. Pour activer le son, il faudrait passer par l'application Localiser. Actuellement, seuls les écouteurs peuvent sonner pour signaler leur présence.

Sur le même sujet : Apple dévoile les Beats Fit Pro, des AirPods Pro destinés aux sportifs pour 200 dollars

Enfin, l'analyste affirme qu'Apple présentera les AirPods Pro 2 dans le courant du quatrième trimestre de l'année. Pour mémoire, Apple avait annoncé les premiers AirPods Pro en octobre 2019. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.