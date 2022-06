Overwatch va bientôt disparaître, Blizzard force les joueurs à passer sur Overwatch 2

Overwatch 2 sortira le 4 octobre 2022 et adoptera le modèle free-to-play. Blizzard a confirmé que le premier jeu, sorti en 2016, deviendrait inaccessible à cette date. Pour les joueurs, ça va changer beaucoup de choses.

Overwatch 2 va enfin sortir ! Après des années de développement, le titre de Blizzard arrivera sur nos PC et consoles le 4 octobre prochain. Le studio a annoncé qu’il remplacerait complètement le premier jeu et que ce dernier allait devenir inaccessible.

Overwatch 2 reprendra le gameplay d’Overwatch 1, en y ajoutant des cartes, des héros, des modes supplémentaires et un aspect PVE (non disponible à la sortie). C’est le même jeu, mais en mieux. Les donnés des joueurs seront transférées d’un titre à l’autre et ils n’auront rien à payer, puisque cette nouvelle itération sera free-to-play. De ce fait, l’existence même d’Overwatch premier du nom n’a plus grand sens, selon Blizzard.

Overwatch 2 va totalement remplacer Overwatch 2

C’est le réalisateur du jeu, Aaron Keller, qui l’a confirmé dans un Reddit AMA :

« Quand Overwatch 2 sera lancé le 4 octobre, il remplacera le jeu actuel ».

Le problème dans cette affaire, c’est que Overwatch 2 a beau reprendre les grandes lignes de son prédécesseur, il abandonne quelques fonctionnalités très appréciées des fans. Ainsi, les matchs passeront du format 6v6 à 5v5, ce qui aura pour conséquence de chambouler totalement la physionomie des combats. De même, le mode Assaut ne sera plus mis au premier plan. Il faudra tout simplement s’adapter… ou ne pas jouer.

Lors de l’annonce du jeu en 2019, Blizzard avait assuré que les deux Overwatch allaient coexister. Cependant, les choses ont bien changé depuis : le studio a conçu un jeu très similaire au premier opus, a choisi le modèle free-to-play et a opté pour une approche jeu service… tous ces éléments l’ont poussé à supprimer purement et simplement Overwatch 1.

Les derniers joueurs d’Overwatch devront donc installer le deuxième volet s'ils veulent continuer à fragger. Qu'ils se rassurent, ils y retrouveront tous leurs éléments cosmétiques gagnés ou achetés au fil des années ainsi que leur classement.

Pour rappel, le premier Overwatch est sorti en 2016. Il s’agit d’un FPS multi très nerveux où chaque joueur doit prendre le contrôle d’un héros aux capacités propres. Les équipes doivent remplir divers objectifs, comme capturer ou défendre un point de la carte ou encore escorter un arrêter un convoi.

