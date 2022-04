Elden Ring : finir le jeu sans se faire toucher ? Un joueur a réussi l’impossible

Depuis sa sortie le 25 février 2022, des millions de joueurs expérimentent et mettent à rude épreuve leurs talents et leurs réflexes sur Elden Ring. Et comme tous les titres de From Software, la communauté s'affaire déjà à faire tomber tous les records sur le jeu. Et justement, un joueur vient de réaliser un exploit.

S'il faudra attendre 2023 pour mettre la main sur Zelda Breath of The Wild 2, les joueurs en manque d'aventures peuvent se consoler et se dire qu'ils ont plus temps pour explorer de fond en comble le monde merveilleux et hostile d'Elden Ring sur PS5 et Xbox Series X. Depuis sa sortie le 25 février 2022, le titre de From Software est partout, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, ou dans les colonnes des médias spécialisés.

À l'image de tous les Dark Souls, terminer Elden Ring est un véritable défi. Et les défis, la communauté les aiment et ne cessent de s'en donner. Il suffit de regarder les résultats des speedrunners. C'est simple, le chronomètre diminue à chaque tentative et à l'heure actuelle, un joueur a réussi à voir les crédits du jeu en seulement 18 minutes et 57 secondes. Comme vous pouvez vous en douter, les joueurs exploitent des bugs, des glitchs et certaines compétences pour aller le plus vite possible.

Terminer Elden Ring sans prendre de dégâts, c'est possible

Mais il n'y a pas que les speedruns dans la vie. Une autre discipline occupe une partie de la communauté d'Elden Ring : le No/Hit Damage ou Aucun Coup/Dégâts dans la langue de Molière. Vous l'aurez compris, le principe est simple : terminer le jeu sans prendre aucun dégâts de la part des ennemis et des boss, mais aussi des chutes, de l'environnement (poison, putréfaction écarlate, feu, etc.) sans oublier les pièges. Une tâche quasiment impossible au premier regard, surtout quand on connaît la difficulté du titre.

Mais c'était sans compter l'obstination et la résilience de Seki, un membre imminent de la communauté. En live sur Twitch, Seki a réalisé cet exploit en terminant le jeu sans avoir reçu un seul coup, le tout en moins de 3 heures ! Plus précisément, le chronomètre a été arrêté à 2 heures, 51 minutes et 35 secondes. Si vous souhaitez voir cette performance de vos propres yeux, la run est disponible en intégralité sur YouTube juste-ci-dessus !