Voici une belle affaire à saisir pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un PC portable 2-en-1 tactile ! Pendant plusieurs jours, le Lenovo Yoga 6 équipé du processeur Ryzen 7 bénéficie d'une jolie réduction de 300 euros sur le site Leclerc.

Ce sont les soldes d'été avant l'heure chez Leclerc ! Jusqu'au dimanche 30 juin 2024, l'enseigne française de la grande distribution permet à ses clients de se procurer un PC portable 2-en-1 tactile de la marque Lenovo en promotion.

Affiché en temps normal à 999 euros, le Lenovo Yoga 6 disponible dans un coloris noir voit son prix diminuer à 699 euros grâce à une remise immédiate de 300 euros de la part de Leclerc. Pour information, il est nécessaire d'être titulaire de la carte de fidélité de la magasin afin de bénéficier de la réduction. Aussi, la livraison du produit peut se faire gratuitement en magasin Leclerc.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11 Famille, le Lenovo Yoga 6 13ABR8 associé au bon plan Leclerc est un PC portable doté d'un écran LCD tactile de 13,3 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1200 pixels (16/10), d'un processeur AMD Ryzen 7 7730U (8 coeurs x 4.50 GHz), d'une carte graphique AMD Radeon Vega 8, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD. Le laptop embarque aussi une batterie de 45W lui permettant d'être autonome pendant une demi-journée, la norme Wi-Fi 6 (802.11ax), la technologie sans fil Bluetooth 5.1, un port HDMI 2.1, un lecteur de carte SD, deux ports USB 3.2 (Gen 1) et deux ports USB Type-C 3.2 (Gen 1).