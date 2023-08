Lenovo Legion Go : des images dévoilent une console de jeu portable inspirée de la Nintendo Switch

Suite à la récente rumeur d'un futur appareil portable Lenovo Legion Go PC, Windows Report a finalement publié les premières images avant l'annonce officielle. On sait désormais à quoi la console portable va ressembler.

Alors que Lenovo a décidé d’abandonner les smartphones gaming Legion il y a quelques mois maintenant, le fabricant va continuer à lancer de nouveaux PC destinés aux jeux vidéo, et même une console portable. En effet, windowsreport a fourni de nombreuses images d’une console portable nommée Lenovo Legion Go, qui ressemble fortement à une des consoles portables les plus populaires du marché.

Comme vous l’aurez probablement déjà remarqué, la Lenovo Legion Go a une allure que l'on pourrait qualifier de très similaire à la Nintendo Switch. Elle offre un écran de 8 pouces avec la même béquille que le modèle OLED de Nintendo, mais c’est surtout au niveau des manettes que la ressemblance est frappante.

Le Steam Deck va avoir un nouveau concurrent

De chaque côté de l’écran, on retrouve deux manettes amovibles qui ressemblent beaucoup à des Joy-Cons, mais avec beaucoup plus de boutons. La manette droite offre même un trackpad intégré juste en dessous du joystick, qui manque cruellement aux joueurs de l’Asus ROG Ally. Des boutons sont même positionnés à l’arrière de chaque manette, et pourraient probablement être utilisés comme les palettes que l’on retrouve derrière certaines manettes gaming haut de gamme.

Bien qu'aucun prix n’ait été dévoilé pour la Lenovo Legion Go, il s'agira probablement d'une bête coûteuse, car elle serait alimentée par un APU AMD Phoenix 7040-series, probablement le Ryzen 7 7840U, tout comme l'ASUS ROG Ally et les derniers appareils d'AOKZOE, AYANEO, et GPD Win. Maintenant que Valve propose des Steam Deck à un tarif plus abordable, Lenovo devra être assez agressif sur le prix de sa machine s’il veut se faire une place sur ce marché.

Le rapport ne contient aucune information sur la batterie. Cependant, la Lenovo Legion Go semble plus épaisse que la plupart des consoles portables, ce qui pourrait être dû à une batterie interne plus importante. Cela serait une bonne nouvelle, puisque l’autonomie et l’un des points faibles de la plupart des appareils de cette catégorie, qui ne permettent de jouer que quelques heures avant de devoir être rechargés.