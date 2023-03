Lenovo abandonne les smartphones gaming Legion, une page se tourne

Clap de fin pour les smartphones de jeu Legion, la branche dédiée au gaming du fabricant Lenovo. L’entreprise vient de confirmer vouloir quitter le marché, et ne sortira donc pas de nouveau modèle cette année.

Les smartphones gaming Legion de Lenovo ont toujours été assez réussis. En 2021, nous avions eu l’occasion d’essayer l’impressionnant Legion Duel Phone 2, qui avait la particularité d’offrir un système de refroidissement actif intégré au châssis, c’est-à-dire un petit ventilateur qui venait maintenir le processeur à des températures acceptables.

Le smartphone misait aussi sur une technologie de contournement de charge intéressante, qui permettait d’alimenter la carte-mère sans passer par les batteries, augmentant ainsi les performances. En 2022, Lenovo avait depuis sorti deux nouveaux appareils, les Legion Y90 et Y70, équipés des puces Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8+ Gen 1, respectivement. Cependant, ces derniers pourraient finalement bien être les derniers smartphones du fabricant.

Lenovo va arrêter de produire des smartphones gaming

Sur les réseaux sociaux, un employé de Lenovo avait laissé planer le doute sur l’avenir des smartphones gaming Legion en annonçant que l’entreprise avait choisi d’arrêter complètement son activité dans le secteur. Nos confrères d’Android Authority ont donc contacté Lenovo, qui a finalement confirmé la mauvaise nouvelle.

« Dans le cadre d'une transformation commerciale plus vaste et d'une consolidation de son portefeuille de jeux, Lenovo abandonne ses téléphones mobiles de jeu Legion fonctionnant sous Android. En tant que chef de file dans le domaine des appareils et des solutions de jeu, Lenovo s'engage à faire progresser la catégorie des jeux dans tous les facteurs de forme et à se concentrer sur les domaines où elle peut apporter le plus de valeur à la communauté mondiale des joueurs », annonce le communiqué.

Il s’agit donc finalement d’une très mauvaise nouvelle pour les joueurs, puisque la compétition est toujours bénéfique sur ce type de marché. La division ROG de Asus, Red Magic ou encore BlackShark, de Xiaomi, doivent actuellement se frotter les mains, et vont bientôt se lancer dans la course pour récupérer les parts de marché de leur concurrent. On sait notamment qu’Asus se prépare à lancer d’ici quelques semaines seulement un nouveau Asus ROG Phone 7, qui devrait arriver chez nous le 13 avril prochain.

