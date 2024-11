Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 : grosse chute de prix du pack PC portable avec souris et sacoche !

À l’approche du Black Friday, de nombreux sites de e-commerce bradent les produits high-tech. Vous cherchez un nouveau PC portable à la fois puissant et pas cher ? C’est le bon moment pour craquer ! Le Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 Intel Core i5 avec 16 Go RAM est actuellement 499 € au lieu de 699 € ! Un prix sacrifié pour cette configuration !

Cliquez de ce bon plan sur la Fnac

Cliquez de ce bon plan sur Darty

Le Black Friday arrive à grands pas et, comme chaque année, il est accompagné de prix cassés. Vous souhaitez acheter un PC portable avec une bonne configuration mais votre budget est restreint ? La Fnac et Darty proposent actuellement le Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 avec un processeur Intel Core i5 et 16 Go de RAM à prix réduit.

Normalement en vente à 699,99 €, ce modèle bénéficie d’une belle chute de prix de 200 € pour arriver à 499,99 € seulement. Vous ne trouverez pas un meilleur prix pour un modèle aussi polyvalent.

Le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 est à prix sacrifié à l’approche du Black Friday

Trouver un PC portable vraiment pas cher, c’est top. Mais encore faut-il qu’il ait une bonne configuration ! Cette version IdeaPad Slim 3 propose un bon équilibre entre petit prix et puissance.

Le PC Portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8 tourne avec le processeur Intel Core i5 accompagné de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage SSD de 512 Go. Il fonctionne par ailleurs sous Microsoft Windows 11 Home. C’est donc un Chromebook polyvalent, capable de réaliser plusieurs tâches en même temps sans ramer.

De plus, ce modèle est ultra léger et compact puisqu’il ne pèse que 1,37 Kg. Vous pourrez donc facilement le transporter. Avec une batterie de 47 Wh, vous avez la possibilité de l’utiliser durant 6 heures sans le brancher.

Pour le reste, ce PC Portable est équipé d’un écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). La dalle anti-reflets est parfaite pour regarder des séries et des films dans de bonnes conditions. Enfin, la Webcam HD vous permettra de faire des visioconférences quand vous êtes en télétravail. Profitez de ce pack pour vous équiper à petit prix. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est fourni avec une sacoche de protection et une souris sans fil.

Cliquez de ce bon plan sur la Fnac