L’édition Deluxe Kena Bridge of Spirits PS5 chute à 35,99 € sur Amazon

Kena Bridge of Spirits édition Deluxe voit son prix chuter à 35,99 €. C'est du coté de l'enseigne en ligne Amazon qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan. Une offre à saisir au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles et susceptible d'expirer à tous moment.

A la base commercialisé 49,99 €, le jeu vidéo Kena Bridge of Spirits édition Deluxe sur PS5 et PS4 est actuellement au meilleur prix du coté d'Amazon France. Le géant du e-commerce le propose à 35,99 €, soit une réduction de 14 euros. Pour rappel, l'édition dématérialisée du jeu est disponible en téléchargement sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC via l'Epic Game Store.

Cette version physique, intitulée “Deluxe” est disponible depuis le 19 novembre. L'édition Deluxe de Kena Bridge of Spirits comprend la BO Digitale, le bâton de Kena édition spéciale, l'apparence de Rot doré et chapeaux de célébration uniques pour les Rots, ainsi qu'une planche de stickers exclusifs qui ravira à coup sûr les collectionneurs.

Pour rappel, Kena Bridge of Spirits est un jeu d'action aventure dans lequel Kena, une jeune guide d'esprits, voyage jusqu'à un village abandonné pour rechercher le temple de la montagne sacrée. Une quête pleine de défis à relever dans un environnement où évoluent des esprits incontrôlables. L'expérience est saluée positivement par la critique.

