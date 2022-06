League of Legends, Valorant et tous les autres jeux Riot Games rejoignent le Xbox Game Pass

League of Legends, Valorant, TeamFight Tactics et tous les autres jeux Riot Games vont débarquer prochainement sur le Xbox Game Pass. Il s'agissait de l'une des annonces fortes de la conférence Xbox & Bethesda.

Comme vous le savez peut-être, Xbox et Bethesda ont donné rendez-vous aux joueurs ce dimanche 12 juin 2022 pour une nouvelle conférence dédiée aux futures sorties sur les consoles Xbox et Xbox Series et PC. Sans surprise, Microsoft a confirmé que la majorité des titres présentés (près d'une cinquantaine !) seront tous disponibles sur le Xbox Game Pass à leur lancement.

L'évènement a permis d'en apprendre plus sur de nombreux poids lourds, comme Overwatch 2, Diablo IV ou encore le mystérieux RPG spatial Starfield. Bethesda a d'ailleurs dévoilé les premières images de gameplay de Starfield, et autant que l'excitation est désormais à son comble.

Les jeux Riot Games débarquent sur le Xbox Game Pass

Riot Games a également profité de ce Xbox Showcase pour faire une annonce de taille. En effet, tous les jeux PC et mobile des studios Riot vont débarquer prochainement sur le Xbox Game Pass. “Aujourd'hui, Riot Games et Xbox ont annoncé que les plus grands jeux de Riot arrivent dans le Game Pass cet hiver. Nous réunissons deux des plus grandes communautés du jeu vidéo au sein d'une même plateforme”, a déclaré Microsoft.

De fait, les abonnés au Xbox Game Pass pourront découvrir League of Legends, TeamFight Tactics ou encore Valorant et Legends Of Runeterra sur le service gaming de Microsoft. D'ailleurs, les joueurs pourront profiter de certains bonus sur tous les titres. Les voici en détail :

League of Legends : Les joueurs pourront découvrir ce jeu qui “mêle vitesse, stratégie et intensité” dans les meilleures conditions puisque les 160 champions du titre seront instantanément débloqués

Les joueurs pourront découvrir ce jeu qui “mêle vitesse, stratégie et intensité” dans les meilleures conditions puisque les 160 champions du titre seront instantanément débloqués League of Legends – Wild Rift (Mobile) : Ici encore, les membres du Game Pass auront un accès immédiat aux 80 champions du titre

(Mobile) : Ici encore, les membres du Game Pass auront un accès immédiat aux 80 champions du titre Legends of Runeterra : Les abonnés Game Pass pourront du Set Fondations, qui propose des cartes rares, idéales pour se constituer un deck solide en début de partie

: Les abonnés Game Pass pourront du Set Fondations, qui propose des cartes rares, idéales pour se constituer un deck solide en début de partie TeamFight Tactics : dans ce jeu de stratégie, les joueurs Game Pass pourront accéder à une rotation du premier palier des petites légendes

: dans ce jeu de stratégie, les joueurs Game Pass pourront accéder à une rotation du premier palier des petites légendes Valorant : dans ce shooter compétitif et tactique, les abonnés Xbox Game Pass pourront accéder à tous les agents instantanément (au nombre de 18).

“Nous avons toujours respecté l'ambition de Xbox de faire avancer le jeu vidéo et nous sommes fiers d'ajouter nos jeux au catalogue Xbox via le Game Pass. Nous sommes également ravis d'accueillir les joueuses et les joueurs Xbox au sein de l'écosystème Riot, qui réunit une communauté diverse de passionné.e.s du monde entier”, a annoncé Riot de son côté.