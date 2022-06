Diablo 4 se dévoile dans un nouveau trailer, sortie prévue pour 2023

Diablo IV sortira en 2023, c'est désormais une certitude. Blizzard vient en effet de dévoiler la période à laquelle sera publié le nouveau volet de sa licence phare, tout en diffusant au passage une bande-annonce de l'un des titres les plus attendus sur PC et sur console.

C'est après plus d'une heure de bandes-annonces en tout genre que la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase vient de présenter Diablo IV ! Le très attendu jeu de Blizzard se dévoile dans une bande-annonce et profite même d'une date de sortie. Enfin, pas vraiment une date, mais plutôt une année : on sait désormais que la sortie de Diablo IV est programmée pour 2023.

“Nous sommes impatients d’ouvrir les portes de l’enfer l’année prochaine – l’équipe talentueuse derrière Diablo IV met le gameplay au premier plan dans tout ce qu’elle fait, et elle a construit la vision la plus grande et la plus ambitieuse de Sanctuary à ce jour », explique Mike Ybarra, le président de Blizzard.

Diablo IV sortira en 2023

Le Nécromancien sera la 5e et dernière classe de personnage que l'on pourra incarner dans le jeu. Si vous êtes coutumier de la saga Diablo, vous connaissez probablement les autres classes de personnages jouables : le barbare, la sorcière, le druide et le Rogue. Le joueur devra combattre Lillth, la fille de la Haine, ainsi que ses différents démons.

Attendu depuis des années et après moult péripéties (le développement du jeu a été relancé en 2018), Diablo IV est donc sur le point de sortir et s'annonce tout aussi épique que ses prédécesseurs. Néanmoins, avec ce nouveau volet, Blizzard souhaite offrir “une aventure différente de tout ce que les joueurs de Diablo ont connu auparavant.”

Notez par ailleurs que les préinscriptions pour la bêta sont d'ores et déjà ouvertes. En revanche, il faudra posséder une Xbox Series X, Series S ou une PS5 pour y accéder. Mais pas d'inquiétude pour la suite des événements, puisque Diablo IV est aussi prévu sur PC, Xbox One et PS4. Le jeu profitera d'un crossplay et d'une progression partagée entre les différents systèmes sur lesquels on joue.