Amazon Prime Gaming : dépêchez-vous de récupérer Prey et ces 3 jeux gratuits

A l'occasion des Prime Day qui auront lieu les 11 et 12 juillet prochain, Amazon vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les abonnés Prime. En effet, ils vont pouvoir récupérer gratuitement quatre excellents jeux, parmi notamment Prey et Baldur's Gate II : Enhanced Edition.

En dehors du Xbox Game Pass et du PlayStation Plus, les joueurs ont également d'autres options pour récupérer gratuitement des jeux chaque mois. L'Epic Games Store en fait partie, tout comme Amazon Prime. Depuis quelques années maintenant, les abonnés à la formule payante d'Amazon peuvent mettre la main sur une poignée de jeux gratuitement tous les mois.

En juin 2023, les utilisateurs d'Amazon Prime ont pu récupérer une belle sélection, composée notamment de Neverwinter Nights, de Sengoku 2 ou encore de SteamWorld Dig 2. Mais visiblement, le géant du e-commerce avait encore quelques surprises sous le coude.

Amazon ajoute 4 jeux gratuits pour les Prime Day

En effet et à l'occasion des Prime Day 2023, qui auront lieu les 11 et 12 juillet prochain, Amazon compte ajouter 4 jeux supplémentaires gratuits, à savoir :

Prey

Baldur's Gate II : Enhanced Edition

Shovel Knight : Showdown

Star Wars : le Pouvoir de la Force

On commence donc par l'excellent Prey, un FPS rappelant furieusement Bioshock et Dishonored. Pour cause, le titre est signé par Arkhane Austin, studio qui a oeuvré justement sur les Dishonored, Deathloop sans oublier le récent fiasco Redfall. Sorti en 2017, Prey est une petite pépite trop méconnue qui mérite le coup d'oeil, ne serait-ce que pour son ambiance digne d'Alien et ses mécanique de gameplay variées qui mettent l'accent sur la créativité du joueur.

On poursuit avec Baldur's Gate II : Enhanced Edition, un remaster du jeu de rôle mythique. Disponible gratuitement dès le 27 juin prochain, ce sera l'occasion pour les joueurs de (re)découvrir ce jeu culte en vue isométrique et se mettre à la page avant l'arrivée du troisième épisode, prévue cette été.

Ensuite, on conclura ce tour d'horizon avec Star Wars : Le Pouvoir de la Force. Titre très apprécié par les fans de l'univers de George Lucas, ce jeu d'aventure vous met dans la peau de Starkiller, l'apprenti du seigneur des Sith Dark Vador. Un très bon titre, qui nous permet de ressentir la grande puissance du côté obscur. Il sera possible de récupérer le Pouvoir de la Force dès le 10 juillet.