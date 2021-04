L’E3 aura bien lieu en 2021, mais de façon virtuelle

L’E3 de Los Angeles est le plus grand salon dédié au jeu vidéo. Annulé en 2020 pour cause de coronavirus, il aura bien lieu cette année. Toutefois, tout se fera de manière virtuelle. De nombreux éditeurs répondront présent pour cette édition un peu particulière.

L’E3 est le plus grand salon dédié au jeux vidéo. C’est là que sont présentés les blockbusters de fin d’année, voire les nouvelles consoles. Il n’a pas pu se tenir en 2020 pour cause de coronavirus, mais il y aura bien une édition 2021. L’ESA, qui organise le salon, avait annulé l’édition physique il y a quelques semaines et une version virtuelle avait été annoncé à la place. Nous avons plus de détails aujourd’hui, puisqu’on sait quels seront les studios présents.

Il faudra ainsi compter sur Nintendo, Microsoft, Koch Media, Take Two, Konami, Ubisoft, Capcom ou encore Warner Bros. Du beau monde. On devrait avoir de plus amples informations sur des jeux déjà annoncés, mais aussi des surprises. Du moins on l’espère. Le tout se fera en ligne, évidemment, et il sera possible de regarder toutes les conférences directement depuis chez soi, comme d’habitude. Le changement se fera avant tout pour les journalistes, qui ne pourront tester les jeux au salon. Mais les organisateurs promettent un travail conjoint avec la presse.

Les dates ont été fixées du 12 au 15 juin et tout sera bien évidemment calé sur l’heure de Los Angeles. Les conférences prévues le matin là-bas seront diffusées en fin d’après-midi en Europe de l’Ouest. Il y aura aussi certainement des présentations au cœur de la nuit pour nous.

L’E3 ne sera pas seul salon de 2021

L’année 2021 est pour le moment calme en matière de jeu vidéo, mais les choses devraient s’accélérer au deuxième semestre. L’E3 ne sera pas le seul salon virtuel de ce mois de juin, puisque le Summer Game Fest se tiendra aussi au même moment et devrait nous réserver des surprises.

L’autre grand salon de l’été, la Gamescom, se tiendra lui de manière hybride en Allemagne. Si nous n’avons pas encore tous les détails, on sait d’ores et déjà que nous pourrons oublier les allées bondées du salon de Cologne.