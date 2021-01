Xiaomi préparerait deux smartphones compatibles avec la charge sans fil très rapide. La puissance transmise serait de 67 watts, un record. Parmi les deux smartphones pourraient se trouver le Mi 11 Pro, version améliorée du Mi 11 que Xiaomi a dévoilé au mois de janvier 2021. L’information a été dévoilée par le code source de la version beta de MIUI 12.5.

Le 28 décembre 2020, entre Noël et le jour de l’an, Xiaomi présentait le Mi 11 5G, son nouveau porte-étendard. Un smartphone ambitieux, avec un Snapdragon 888, un écran OLED Quad HD, 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage, une batterie de 4600 mAh compatible charge rapide filaire 55 watts et charge rapide sans fil de 50 watts. Deux haut-parleurs Harman Kardon, un capteur selfie de 20 mégapixels et trois capteurs photo à l’arrière (dont un modèle 108 mégapixels) complètent la fiche technique.

Dans ce smartphone, il manque un élément important pour que le Mi 11 puisse se mesurer à l’iPhone 12, au Galaxy S21 Ultra et aux futurs fleurons des marques Huawei, Oppo et Vivo. C’est un zoom optique. Ce qui laisse penser qu’une version Pro serait en préparation chez Xiaomi. Celle-ci a fait l’objet de plusieurs rumeurs récemment. L’une d’elles affirme que le Mi 11 Pro serait présenté en février 2021. Et une autre annonce la présence d’un zoom hybride 120x.

La charge rapide sans fil dépasse les 60 watts

Cette semaine, le Mi 11 Pro fait à nouveau parler de lui grâce à une découverte dans le code source de la version beta de MIUI 12.5. Deux nouveaux noms de code de smartphones y ont été croisés : Star et Mars. Et les deux smartphones seraient compatibles avec une nouvelle technologie de charge rapide sans fil. Celle-ci offrirait une puissance de 67 watts.

Il s’agirait d’un nouveau record. En effet, la charge rapide sans fil ne dépasse quasiment jamais les 40 watts dans des modèles commerciaux. Et nous ne connaissons que le prototype Apex 2020 de Vivo qui profite d’une charge rapide plus puissance (60 watts). Nous savons que Xiaomi travaille sur une solution de charge sans fil dont la puissance peut monter jusqu’à 80 watts. Mais Xiaomi aurait choisi de la brider dans un premier temps pour éviter les surchauffes.