Xiaomi n'en a pas fini avec la gamme des Mi 10. D'après un informateur chinois réputé, le constructeur lancerait bientôt un nouveau smartphone Mi 10 alimenté par le SoC Snapdragon 870 de Qualcomm. Annoncé récemment, le chipset s'impose comme une version Lite du processeur Snapdragon 888. Voici les dernières informations disponibles.

En 2020, Xiaomi a lancé de nombreux smartphones sous le giron Mi 10. Le fabricant a notamment commercialisé le Mi 10T Lite 5G, le Mi 10T, le Mi 10T Pro, ou encore les Mi 10 Lite. Plus récemment, Xiaomi a levé le voile sur les Mi 11, une nouvelle génération de flagships. On s'attendait donc à ce que la marque chinoise ait mis un terme à la gamme des Mi 10.

Contre toute attente, Xiaomi prépare un nouveau Mi 10, affirme Digital Chat Station, un informateur très actif sur Sina Weibo, le réseau social chinois. Selon le leaker, le smartphone serait très similaire au Xiaomi Mi 10 annoncé en février 2020.

Xiaomi va ressusciter la gamme des Mi 10

On y retrouverait donc un écran AMOLED de 6,67 pouces 90 Hz, 8 ou 12 Go de RAM, un quadruple capteur photo de 108 mégapixels, une batterie de 4780 mAh et une charge filaire à 50 W, et une charge sans fil à 30 W. Par contre, ce Mi 10 revu ne serait pas alimenté par le Snapdragon 865. En lieu et place, on trouverait le nouveau chipset Snapdragon 870, un SoC moins véloce que le Snapdragon 888. Néanmoins, ce processeur offre une hausse des performances par rapport au Snapdragon 865.

On imagine que Xiaomi cherche à capitaliser sur le succès de la gamme des Mi 10 en lançant un nouveau modèle alimenté par un SoC plus récent. Selon Digital Chat Station, il s'agirait d'ailleurs d'une édition “anniversaire” du téléphone. Dans ces conditions, on peut s'attendre à une annonce dans le courant du mois de février 2021, soit un an après le premier Mi 10. Ce dernier était commercialisé au prix de 449€ à sa sortie. On peut tabler sur un tarif similaire pour son successeur. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Authority