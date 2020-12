Xiaomi Mi 11 Pro : le smartphone serait lancé en février 2021

Le Xiaomi Mi 11 Pro débarquerait finalement sur le marché dans le courant du mois de février 2021. Absente de la conférence du 28 décembre consacrée au Mi 11 standard, cette version plus haut de gamme serait la star d'une seconde présentation organisée en Chine d'ici quelques semaines.

Ce lundi 28 décembre 2020, Xiaomi a levé le voile sur le Xiaomi Mi 11. Compatible 5G, le nouveau flagship de la marque chinoise tire son épingle du jeu grâce à son SoC Snapdragon 888, un écran 120 Hz OLED avec une définition 2K, une batterie de 4600 mAh avec recharge rapide 55W et un triple capteur photo de 108 mégapixels. La marque propose le téléphone au prix de départ de 3999 yuans en Chine, soit approximativement 500€ hors taxe.

Contre toute attente, Xiaomi n'a pas profité de l'annonce pour dévoiler la version haut de gamme plus performante et sophistiquée, le Mi 11 Pro. Évoqué par de nombreux leakers et fuites et cours des dernières semaines, cette édition survitaminée n'a pas été présentée lors de la conférence.

Sur le même sujet : Xiaomi supprime le chargeur de la boîte du Mi 11 après s’être moqué d’Apple

Xiaomi reporterait le lancement du Mi 11 Pro à février 2021

D'après les indiscrétions de Digital Chat Station, informateur chinois réputé, sur Sina Weibo, le Xiaomi Mi 11 Pro existe bel et bien. La firme aurait simplement décidé de reporter la présentation de cette variante de plusieurs semaines. L'annonce serait prévue juste après le Nouvel An chinois 2021, qui aura lieu le 12 février 2021. On peut donc s'attendre à ce que Xiaomi organise une nouvelle conférence vers le milieu du mois de février. Pour l'heure, on ignore pourquoi la marque a préféré réserver cette variante pour plus tard.

Toujours d'après Digital Chat Station, le Xiaomi Mi 11 Pro se distinguerait notamment de la version standard par l'intégration d'une recharge rapide de 120 W. Cette technologie de recharge, inaugurée sur le Mi 10 Ultra, devrait faire son grand retour. Il ne faudrait donc qu'une dizaine de minutes pour recharger intégralement la batterie de 4970 mAh. Du reste, le Mi 11 Pro devrait être alimenté par le même SoC Snapdragon 888 que la version standard. On vous en dit plus dès que possible sur le futur fleuron de Xiaomi.

Source : GSM Arena