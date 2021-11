Xiaomi 12 : présentation en décembre 2021 juste après l’annonce du Snapdragon 898

Le Xiaomi 12 sera annoncé dès le début du mois de décembre 2021. D'après les informations d'un leaker, la marque chinoise dévoilera le smartphone juste après le Snapdragon Tech Summit dédié au nouveau Snapdragon 898 de Qualcomm.

Le Xiaomi 12 approche à grands pas. Nous savons déjà depuis plusieurs mois que le groupe chinois prévoit de lancer son nouveau flagship dans le courant du mois de décembre 2021. Pour mémoire, Xiaomi avait déjà annoncé le Mi 11 en décembre de l'année dernière. En 2020, la marque avait patienté jusqu'au 26 décembre pour dévoiler le téléphone.

Cette année, Xiaomi opterait pour un lancement précipité. D'après les informations de Digital Chat Station, un leaker populaire sur Sina Weibo, le réseau social chinois, le constructeur annoncerait le Xiaomi 12 juste après que Qualcomm ait annoncé le SoC Snapdragon 898.

Le Xiaomi 12 sera dévoilé juste après la conférence annuelle de Qualcomm

Comme annoncé récemment, Qualcomm organisera son Snapdragon Tech Summit 2021 à Hawaï le mardi 30 novembre 2021. Après une édition 2020 entièrement en ligne, la conférence annuelle du fondeur se tiendra à nouveau en personne. L'événement débutera le 30 et se poursuivra jusqu'au 1er décembre 2021. On s'attend à ce que Qualcomm présente le Snapdragon 898 lors de la conférence d'ouverture, soit le 30 novembre.

D'après Digital Chat Station, la présentation du Xiaomi 12 consacrée à la Chine sera organisée peu après l'événement Qualcomm. Ce n'est pas une surprise quand on sait que le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 898. Gravé en 4nm, le chipset devrait propulser la plupart des smartphones Android haut de gamme qui arrivent sur le marché dans le courant de l'année prochaine.

Selon l'informateur, le Xiaomi 12 sera ensuite rapidement commercialisé sur le marché chinois. La plupart des leakers du secteur, dont Ice Universe, abondent dans le même sens. Comme toujours, Xiaomi devrait organiser une conférence pour annoncer l'arrivée du flagship sur le continent européen. Le lancement pourrait avoir lieu en janvier.

Aux dernières nouvelles, le Xiaomi 12 devrait embarquer la recharge rapide 100W, une batterie de 5000 mAh, un dos en céramique ultra premiun et un triple capteur photo de 50 mégapixels avec un objectif périscope. On vous en dit plus dès que possible sur le Xiaomi 12. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.