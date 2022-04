Le Xiaomi 12 Ultra pourrait écraser la concurrence en photo grâce à son capteur géant de 1 pouce

Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, Xiaomi s’apprête à dévoiler un nouveau smartphone dédié à la photographie : le Xiaomi 12 Ultra. On en sait un peu plus sur son capteur principal, qui s’annonce gigantesque.

Après avoir dévoilé les Xiaomi 12, 12X et 12 Pro il y a quelques semaines, Xiaomi va bientôt présenter son smartphone le plus puissant de l’année 2022 : le Xiaomi 12 Ultra. Comme les années précédentes, le smartphone va tout miser sur la photo. Comme l’avaient confirmé certaines fuites, Xiaomi va cette année s’associer avec Leica pour la partie photo de son appareil, et notamment profiter des filtres et du savoir-faire de l’entreprise.

Cependant, on sait que le Xiaomi 12 Ultra va surtout se montrer intéressant à cause de son nouveau capteur principal de 50 mégapixels signé Sony. Le leaker Digital Chat Station avait déjà révélé qu’il s’agirait d’un énorme capteur de nouvelle génération, mais vient désormais de donner plus de précisions à son sujet.

Le capteur de Sony pourrait faire du Xiaomi 12 Ultra le meilleur smartphone pour la photo

Digital Chat Station a précisé dans une nouvelle publication que le capteur de Sony serait nommé IMX989. Le capteur serait gigantesque, puisqu’il mesurerait presque 1 pouce. Il s’agirait donc d’un des plus grands capteurs du marché. Certains capteurs de 1 pouce ont déjà été équipés dans des smartphones tels que le Leica Phone 1 ou encore le Sony Xperia Xperia Pro-I, mais les caméras étaient déjà vieilles de quelques années.

Avec un tel capteur, le Xiaomi 12 Ultra pourrait bien enterrer la concurrence en photo. Plus un capteur est grand, plus il peut recevoir de lumière. Il devrait donc proposer une excellente qualité photo de jour comme de nuit. Il est intéressant de noter que le capteur IMX898 semble être le successeur au capteur IMX789 du OnePlus 10 Pro. Cependant, ce dernier est de 48 MP, alors que l’IMX898 utilisera 50 MP. Il est donc étonnant que Sony ait choisi ce nom.

Pour rappel, le Xiaomi 12 Ultra pourrait également être un des premiers smartphones à être propulsé par la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm, gravée par TSMC. Elle devrait être en mesure de régler les problèmes de surchauffe du Snapdragon 8 Gen 1 des modèles actuels. De plus, on sait déjà que le Xiaomi 12 Ultra devrait utiliser une batterie de 4900 mAh compatible avec la recharge rapide 120 W.

Source : Digital Chat Station