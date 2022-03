Xiaomi 12 Ultra : le partenariat avec Leica pour la photo se confirme

Xiaomi va lancer au cours des prochains mois un nouveau smartphone très haut de gamme, le Xiaomi 12 Ultra. Il pourrait être le premier appareil de la société développé conjointement avec Leica pour la partie photo.

Cela fait maintenant plusieurs mois que des spéculations autour d’un partenariat entre Xiaomi et Leica circulent. Alors que Leica accompagnait jusqu’à présent la partie photo des smartphones haut de gamme de Huawei, le fabricant allemand se serait à présent tourné vers Xiaomi.

En effet, de premières preuves concrètes de celui-ci ont été découvertes dans le code source de l’application Gallery de MIUI. Le leaker @xiaomiui rapporte sur Twitter que plusieurs chaînes de caractère comprenant le mot « Leica » ont été ajoutées. Le premier appareil à en profiter serait le Xiaomi 12 Ultra, ou bien le Xiaomi MIX 5 qui devrait arriver dans les prochaines semaines en Chine. Les récents Xiaomi 12 et 12 Pro qui ont été lancés en France n’en avaient malheureusement pas profité.

Le partenariat entre Xiaomi et Leica dévoilé par le code source de MIUI

Ces lignes de code font référence aux différents filtres et effets visuels du fabricant allemand réputé d’appareils photographiques et d’optiques. On retrouve notamment les termes « Leica Monochrom », « Leica Monochorm HC », « Leica Natural » ou encore « Leica Vivid ».

Grâce à ce nouveau partenariat stratégique avec Leica, les smartphones de Xiaomi pourraient bien passer un nouveau cap en photo pour faire trembler la concurrence chez Samsung ou chez Apple. D’autres fabricants ont également noué d’importants partenariats avec d’autres fabricants d’appareils photo, dont notamment OnePlus avec Hasselblad, ou encore Vivo et Zeiss.

En plus du savoir-faire de Leica, Xiaomi va également s’appuyer sur un nouveau capteur principal de nouvelle génération de Sony. Il s’agirait du capteur IMX800, et on sait déjà qu’il mesurerait près de 1,1 pouce. Ce dernier devrait directement succéder au IMX707 que l’on peut retrouver dans le Xiaomi 12 Pro, et s’annonce encore plus performant grâce à sa grande taille. Le Xiaomi 12 Ultra utiliserait alors un des plus grands capteurs disponibles sur le marché, ce qui devrait lui permettre de proposer des clichés assez impressionnants de jour comme de nuit.