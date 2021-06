Leica : le partenaire de Huawei se lance sur le marché du smartphone

Leica a décidé de franchir l'étape supérieure. Le spécialiste de la photo, partenaire de longue date de nombreux constructeurs comme Huawei, se lance sur le marché des smartphones avec son tout premier appareil : le Leitz Phone 1.

On ne présente plus Leica, célèbre entreprise allemande spécialisée dans la fabrication d'appareils photo et d'optiques de qualité. Depuis plusieurs années maintenant, ce spécialiste de la photo s'est imposé comme un partenaire de choix pour plusieurs constructeurs de smartphones, Huawei et Sharp en tête.

Il faut dire que proposer un smartphone équipé d'un ou plusieurs capteurs signés Leica est toujours signe de qualité, aux yeux du consommateur averti. Seulement, Leica était probablement lassé de se cantonner au rôle de fournisseur. En effet, la compagnie germanique lance ce jeudi 17 juin 2021 son tout premier smartphone officiel : le Leitz Phone 1.

Les lecteurs les plus avertis ne pourront s'empêcher de remarquer de nombreuses similitudes entre le dernier né de Leica et le récent Sharp Aquos R6. À raison, puisque le constructeur a lui-même reconnu que le Leitz Phone 1 était un Aquos R6 rebadgé. De fait, on retrouve en toute logique une fiche technique similaire, à commencer par cet immense capteur 20 MP 1″ et le capteur à selfie de 12,6 MP sur la face avant de l'appareil.

Leitz Phone 1 : comme un petit air d'Aquos R6 non ?

La dalle est également la même que celle de l'Aquos R6, et c'est une bonne chose. Il s'agit en effet d'un écran OLED IGZO 6,6″ en définition 2730 x 1260 pixels. Notez que cette dalle adapte le taux de rafraîchissement selon l'utilisation entre 1 et 240 Hz. L'écran abrite d'ailleurs un capteur d'empreintes digitales “3D ultrasonique” selon les dires de Leica, capable de lire jusqu'à deux empreintes digitales simultanément pour plus de sécurité.

Sous le capot, on retrouve le dernier né de Qualcomm, à savoir un Snapdragon 888, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage interne. Le tout est extensible jusqu'à un téraoctet via une carte microSD. Pour alimenter la bête, le Leitz Phone 1 s'appuie sur une batterie généreuse de 5000 mAh. Enfin, le Leitz Phone 1 est certifié IP68, c'est-à-dire que l'appareil bénéficie d'une étanchéité totale à la poussière et qu'il est capable de supporter une immersion à plus d'un mètre de profondeur pendant une heure.

Pour l'heure, le Leitz Phone 1 reste une exclusivité SoftBank au Japon et le constructeur n'a pas encore confirmé sa volonté de proposer son smartphone sur d'autres marchés. Côté tarif, le Leitz Phone 1 se place très clairement dans le segment haut de gamme, avec un prix annoncé de 187 920 yens, soit un peu plus de 1400 €.

