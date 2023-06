La Xbox One tire sa révérence, Microsoft ne développera plus de jeux pour la console

C’est officiel : Microsoft a cessé le développement de jeux pour la Xbox One. Matt Booty, patron des Xbox Games Studios, a confirmé dans une interview que la firme de Redmond se concentre désormais sur sa dernière née, sortie il y a déjà presque 3 ans. Une annonce qui n’en est pas vraiment une, le récent Xbox Showcase n’ayant montré aucun titre à sortie sur la Xbox One.

On le sentait venir. En début d’année dernière déjà, Microsoft admettait avoir cessé la production de la Xbox One en 2020. Cela s’est d’ailleurs fait ressentir quelques mois plus tard, lorsque les développeurs ont doucement commencé à laisser la console dans le placard, en ne sortant leurs nouveaux jeux que sur la dernière génération. Et puis, lors du dernier Xbox Showcase, la chose s’est officialisée à demi-mot : aucun des jeux présentés n’a annoncé de version Xbox One.

C’est finalement aujourd’hui que Matt Booty, patron des Xbox Games Studios, a réellement confirmé la nouvelle dans une interview accordée au média Axios, indiquant que Microsoft est désormais « passée à la 9e génération » — à savoir les Xbox Series X et S. Autrement dit, les studios first party de Microsoft ne développeront plus de version Xbox One de leurs jeux à partir de maintenant.

Sur le même sujet – La caméra Kinect de la Xbox One est utilisée par les chasseurs de fantômes pour repérer les esprits

Pour autant, il est encore un peu tôt pour jeter votre « vieille » console à la poubelle. En effet, les jeux déjà disponibles sur la Xbox One seront toujours fonctionnels, sans compter les mises à jour qui continueront à arriver sur les titres comme Minecraft. Enfin, Microsoft garde une dernière carte en main : le cloud gaming. Tous les abonnés au Game Pass pourront ainsi profiter de titres récents via cette technologie, ce qui leur évitera donc d’acheter une Xbox Series X s’ils n’en ont pas l’utilité.

Cette décision survient peu après la déclaration coup de poing de Phil Spencer, patron de Xbox, qui a admis après le désastre Redfall que Microsoft a perdu la guerre des consoles à cette époque contre la PS4, une génération qu’il qualifie lui-même de capitale. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que la firme de Redmond dressait ce genre de constats.

Source : Axios