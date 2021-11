Le Wi-Fi 7 promet des débits 2.4x supérieurs au Wi-Fi 6, présentation au CES 2022

Alors que les premiers routeurs compatibles avec le Wi-Fi 6E arrivent petit à petit, le lancement de la nouvelle norme Wi-Fi 7 est déjà annoncé. MediaTek présentera les performances du Wi-Fi 6 lors du salon CES 2022.

À l’occasion de son événement annuel consacré aux développeurs, lors duquel il a dévoilé le Dimensity 9000, le premier SoC au monde gravé en 4 nm, MediaTek a annoncé qu’il présenterait la nouvelle norme Wi-Fi 6 au CES 2022. Le salon se tiendra du 5 au 8 janvier prochain, et devrait être l’occasion de découvrir de nombreuses nouvelles technologies. Parmi elles, on pense notamment aux premiers téléviseurs QD-OLED de Samsung.

James Chen, Vice-président associé du marketing produit de MediaTek, a déjà annoncé la couleur concernant les débits du Wi-Fi 7. Selon lui, le Wi-Fi 7 serait 2,4 fois plus rapide que le Wi-Fi 6 ou le Wi-Fi 6E (802.11ax), qui promettent déjà des débits théoriques pouvant atteindre 10 Gbps. Nous savions déjà que la nouvelle norme pourrait proposer une bande passante théorique de 48 Gbps, soit 4 fois plus que le Wi-Fi 6.

Le Wi-Fi 7 pourrait révolutionner les connexions sans-fil

En plus de l’augmentation des débits, le Wi-Fi 7 devrait également faire considérablement chuter la latence et améliorer la stabilité, ce qui devrait particulièrement plaire aux joueurs. En effet, les jeux multijoueurs exigent souvent la latence la plus faible possible, cette nouvelle norme devrait donc plaire à ceux qui ne peuvent pas forcément utiliser de câble Ethernet.

L'adoption officielle de la norme Wi-Fi 7, également connue sous le nom de 802.11be, n'interviendra techniquement que dans quelques années, mais il semble que les fabricants de puces comme MediaTek aient déjà pris de l'avance. Déjà l’été dernier, Qualcomm, MediaTek et Broadcom s’attelaient déjà à la fabrication des premières puces compatibles.

Cependant, même si nos smartphones pourront bientôt profiter de modems compatibles, les premiers routeurs ne devraient pas arriver avant au mois 3 ans. En effet, selon l'IEEE, l'organisme qui régit les normes Wi-Fi, la norme 802.11be sera publié en 2024 et le déploiement commercial interviendra peu après. Cependant, comme c’était déjà le cas avec les normes précédentes, il faudra probablement attendre quelques années de plus ici avant de voir les opérateurs français proposer les premiers routeurs compatibles.

Source : Android central