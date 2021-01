WiFi 7 : WiFi Alliance vise 48 Gbps de bande passante, plus fort que l’USB 4 !

Le WiFi 7 pourrait délivrer un débit jusqu'à 48 Gbps, soit davantage que les débits permis par la dernière norme de câbles Thunderbolt / USB 4. Un papier scientifique publié par des chercheurs de l'IEEE et du consortium dresse un premier portrait-robot de la prochaine norme de réseaux sans fil.

Je sais ce que vous allez nous dire. Le WiFi 6 peine déjà se trouver une place dans nos foyers et on parle déjà du WiFi 6E qui doit faire grimper ses débits. Alors, le WiFi 7, n'est-il pas un peu tôt pour en parler ? Un papier scientifique en ligne sur Arxiv nous en dresse d'ores et déjà un premier portrait robot. “Notre demande en gigabits par seconde – délivrés de manière stable dans chaque recoin de nos appartements et espaces d'entreprises – motive le développement d'une nouvelle génération WiFi 7 basée sur le standard IEEE 802.11be Extremely High Throughput (EHT)”, peut-on lire dans le document.

Le nouveau standard est appelé à multiplier par 4 la bande passante de la technologie WiFi 6, avec au moins 30 Gbps par point d'accès et jusqu'à 48 Gbps théoriques. C'est donc plus que les 40 Gbps permis par la technologie des câbles Thunderbolt / USB 4. Ce qui offre des perspectives entièrement nouvelles. On peut imaginer que le besoin de brancher ses appareils à un câble pour accélérer le transfert de données devrait devenir complètement superflu. Le WiFi 7 est sans doute le premier aperçu d'un avenir où les appareils n'auront plus besoin de câble pour transférer des données très vite.

“La prochaine génération de WiFi va débloquer l'accès à des communication de faible latence, fiables, de l'ordre du gigabit, pour réinventer la fabrication et les interactions sociales au travers de l'augmentation numérique”, concluent les chercheurs. Quels usages peuvent surtout bénéficier de tels débits sans fil ? On imagine immédiatement, par exemple, des casques de réalité virtuelle et augmentée totalement dépourvus de câbles et sans aucun compromis sur la qualité de l'image. On peut également imaginer des écrans externes uniquement connectés à votre ordinateur sans fil. Ou encore un signal wifi particulièrement puissant et fiable dans les lieux publics.

Source : Arxiv