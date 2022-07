Le Spotify Car Thing est mis au placard après un an de carrière

Alors que Spotify vient d'annoncer une hausse bienvenue du nombre d'abonnés payants sur sa plateforme, le service de streaming confirme également la fin du Car Thing, son écran tactile pour voitures lancé il y a tout juste un an.

Depuis ces dernières années, Spotify essaie tant bien que mal de diversifier ses activités. Le service de streaming musical vient par exemple de lancer les podcasts vidéo en France et dans cinq autres pays. Et en juin 2022, la plateforme a fait part de ses ambitions de devenir le numéro un mondial des livres audio.

Et souvenez-vous, en octobre 2021, Spotify s'est lancé pour la première fois sur le marché du hardware avec le Car Thing, un écran tactile pour voitures qui permettait d'accéder rapidement à l'intégralité du contenu de l'application. Nous employons ici l'imparfait puisque l'entreprise vient de confirmer l'arrêt de la production du Car Thing, après un an de carrière seulement.

Clap de fin pour le Car Thing de Spotify

“L'objectif de l'exploration de Car Thing par Spotify était de mieux comprendre l'écoute en voiture et de mettre l'audio à la portée d'un plus nombre d'utilisateurs et de véhicules. En raison de plusieurs facteurs, dont la demande de produits et des problèmes de chaîne d'approvisionnement, nous avons décidé d'arrêter la production d'unités de Car Thing”, a déclaré Daniel Ek, le fondateur de Spotify.

Fort heureusement, Spotify annonce qu'il soutiendra d'un point de vue logiciel les appareils Car Thing déjà vendus, mais quoi qu'il en soit, l'entreprise officialise la fin de sa courte aventure sur le marché du hardware. Avec Car Thing, Spotify voulait proposer une alternative aux utilisateurs qui ne pouvaient pas se servir d'Android Auto ou d'Apple Car Play dans leur véhicule.

Seulement, il faut bien reconnaître que si l'appareil avait un certain intérêt il y a quelques années, de plus en plus de véhicules neufs intègrent aujourd'hui une prise en charge native d'Android Auto ou d'Apple Car Play. Ce qui de fait réduit fortement l'attractivité du Car Thing. Par ailleurs, il faut rappeler que le Car Thing nécessitait d'être titulaire d'un compte Spotify Premium pour en profiter. La facture pouvait donc rapidement monter, entre le prix de l'abonnement et le coût de l'accessoire vendu 90 $ (les tarifs ont largement chuté depuis) aux Etats-Unis.

