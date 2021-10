Spotify se lance pour la première fois dans la vente de hardware avec le Car Thing, un écran tactile pour voitures qui permet d'accéder rapidement à l'intégralité du contenu de l'application. Il sera proposé aux États-Unis au prix de 79,99 dollars et nécessitera l'activation d'un compte premium.

Spotify a fait en sorte au fin des années de conforter sa place de leader sur le marché du streaming musicale en offrant régulièrement des fonctionnalités inédites à ses utilisateurs. L'application Spotify est par exemple disponible depuis peu sur WearOS, tandis qu'il est possible de télécharger des morceaux via Spotify sur l'Apple Watch, pour les écouter hors-connexion.

Mais cette fois-ci, l'entreprise passe un cap symbolique en empruntant pour la première fois la voie du hardware. En effet, Spotify a annoncé ce vendredi 15 octobre 2021 le lancement imminent du Car Thing, un player pour voitures. Après une longue phase de tests auprès d'utilisateurs triés sur le volet en printemps 2021, Spotify lance les ventes de son écran tactile. Il sera proposé au prix de 79,99 $, aux États-Unis uniquement.

Spotify offre une alternative à Android Auto et Apple CarPlay

“Grâce à Car Thing, vous pouvez écouter votre musique préférée plus rapidement, de sorte que vous pouvez déjà écouter ce tube ou le dernier épisode de ce podcast avant même d'avoir quitté l'allée […] Notre objectif est de mettre l'ensemble de notre catalogue de musique et de postcasts à la disposition d'un plus grand nombre d'utilisateurs et d'une gamme encore plus large de véhicules”, explique Spotify dans un article de blog officiel.

Vous l'aurez compris, Spotify veut offrir avec Car Thing une alternative aux utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser l'application via Android Auto ou Apple CarPlay. Il s'agit également de convaincre les utilisateurs de faire confiance à un player physique dédié, pour une expérience optimale, plutôt que de passer par leur smartphone ou l'ordinateur de bord de leur véhicule.

Spotify a ouvert une liste d'attente pour les utilisateurs américains, accessible à tous les abonnés (formule gratuite comme premium). Néanmoins, il faudra impérativement être titulaire d'un compte Spotify Premium pour profiter de Car Thing. L'entreprise précise avoir d'ores et déjà publié plusieurs mises à jour logicielles pour Car Thing, et assure qu'elle continuera à le faire. Pour l'heure, impossible de savoir si le Car Thing sera proposé en dehors des frontières américaines, et notamment en France.