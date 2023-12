Le Snapdragon 8 Gen 4 devrait révolutionner la formule de Qualcomm pour toujours plus de puissance

Selon le leaker Digital Chat Station, le prochain processeur de Qualcomm va laisser tomber leurs cœurs Efficacité, traditionnellement présents dans l’architecture de la gamme. À la place, le constructeur devrait opter pour un cluster composé de deux cœurs haute performance et six cœurs intermédiaires.

Cela fait à peine plus d’un mois que le Snapdragon 8 Gen 3 est officiel que les bruits de couloir s’intéressent déjà à son successeur. Depuis un certain temps, les rumeurs affirment que le Snapdragon 8 Gen 4 sera profitera de la gravure en 3 nm de TSMC, ce qui en fera un des premiers processeurs au monde à bénéficier de cette technologie. Mais Qualcomm a également d’autres tours dans son sac pour booster les performances de sa future puce aux côtés du Dimensity 9400.

Sur le réseau social Weibo, le leaker Digital Chat Station, généralement bien informé en la matière, indique ainsi que le processeur devrait bouleverser les habitudes de Qualcomm en termes d’architecture. Selon lui, le constructeur se passerait cette fois des cœurs Efficacité, qui ont toujours été présents jusqu’à maintenant sur le haut de gamme. À la place, ce dernier opterait plutôt pour un cluster composé de deux cœurs haute performance et six cœurs intermédiaires.

Sur le même sujet —Le Snapdragon 8 Gen 3 est très performant, mais beaucoup plus gourmand, et c’est un problème

Le Snapdragon 8 Gen 4 ne sera pas comme les autres et c’est pour le mieux

Sun, le nom de code de ce processeur, se passera donc de cœur à faible performance pour la première. Les cœurs Oryion, quant à eux, prendront en charge la partie haute performance. Cette nouvelle architecture s’inspirera ainsi de ce qu’a déjà proposé Mediatek sur son Dimensity 9300, à savoir un cluster 2 +6. De fait, on s’attend à une hausse conséquente des performances par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, grâce à tous ces ingrédients réunis.

Cette stratégie n’est pas le fruit du hasard. Avec ce virage radical, Snapdragon compte continuer à tenir à tête à Mediatek, mais aussi Apple dont les puces maison impressionnent de plus en plus. Néanmoins, celle-ci aura très certainement un coût. On s’attend en effet ce que Qualcomm augmente le prix de son processeur, ce qui poussera les constructeurs à en faire de même sur leurs smartphones. Il faudra attendre l’année prochaine pour en avoir le cœur net.

Source : Digital Chat Station