Snapdragon 8 Gen 4 : Qualcomm pourrait de nouveau avancer la date de lancement

Le Snapdragon 8 Gen 4 pourrait suivre les traces de son prédécesseur en sortant encore plus tôt que d’habitude. C’est ce que suggère le leaker Digital Chat Station, généralement très bien informé sur le constructeur. Cela signifie que le Xiaomi 15 pourrait être le premier smartphone à bénéficier du prochain processeur le plus puissant du monde.

En 2022, Qualcomm lancé son Snapdragon 8 Gen 2 en novembre. L’année suivante, le Snapdragon 8 Gen 3 a été officialisé le 24 octobre. Le Snapdragon 8 Gen 4 sortira-t-il en septembre de cette année ? La chose n’a rien d’impossible, à en croire le leaker Digital Chat Station. À plusieurs mois du lancement du processeur, celui-ci semble décidément bien informé à propos de celui-ci,

Début décembre, il évoquait déjà la nouvelle architecture révolutionnaire du prochain CPU, qui lui permettrait un bond en puissance significatif. Désormais, le voilà qui révèle sur Weibo les plans de Qualcomm en matière de lancement. Ou plutôt, ceux des premiers smartphones qui seront équipés de la puce. Selon lui, ces derniers entreront en phase de production de masse dès le mois de septembre.

Le prochain Snapdragon pourrait propulser ses premiers smartphones plus tôt que prévu

Bien que théoriquement possible, cela ne signifie pas pour autant que les premiers smartphones équipés d’un Snapdragon 8 Gen 4 sortiront en ce même mois de septembre. On peut vraisemblablement plus tabler pour une fenêtre vers début octobre, ce qui serait toujours plus tôt que pour le Snapdragon 8 Gen 3. Reste à savoir de quel smartphone on parle.

Tout porte à croire qu’il s’agira du Xiaomi 15. En effet, le Xiaomi 14, lancé en Chine fin octobre 2023, a été le premier smartphone propulsé par le dernier fleuron de Qualcomm. Les dates correspondant, il est tout à fait probable que les deux constructeurs réitèrent leur partenariat pour 2024, cette fois quelques semaines à l’avance.

Bien entendu, tout cela n’est que supposition et il encore trop tôt pour affirmer quoi que ce soit avec certitude. Nous savons en revanche que le Snapdragon 8 Gen 4 devrait être gravé en 3 nm et qu’il se passerait pour la première fois de cœurs Efficacité, les remplaçant par deux cœurs haute performance et six cœurs intermédiaires.

Source : Digital Chat Station via Weibo