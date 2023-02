Le Seigneur des Anneaux : Embracer confirme 5 jeux à venir d’ici 2024

Le géant suédois Embracer compte bien exploiter au maximum la licence Le Seigneur des Anneaux. Dans la présentation de ses résultats pour le 3e trimestre 2022, l'entreprise a confirmé le lancement de 5 jeux inédits d'ici 2024.

En 2022, le visage de l'industrie vidéoludique a été bouleversé par des rachats importants, à commencer évidemment par l'acquisition historique d'Activision-Blizzard par Microsoft. Mais ce n'est pas tout, puisque le géant suédois Embracer s'est aussi illustré en rachetant notamment les studios occidentaux de Square Enix en mai 2022.

La compagnie a récupéré sous son escarcelle Eidos, Eidos Montréal, Crystal Dynamics ou encore Square Enix Montréal. Des studios qui ont travaillé sur des licences cultes comme Tomb Raider ou Deus Ex. Mais ce n'était visiblement pas suffisant pour Embracer, qui en août 2022 confirme le rachat des droits de tous les travaux de J.R.R Tolkien.

Désormais, Embracer pourra donc adapter à loisir le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et toutes les autres oeuvres littéraires du célèbre auteur britannique. Et justement, quels sont les projets estampillés Seigneur des Anneaux prévus par l'éditeur ?

5 jeux Le Seigneur des Anneaux à venir avant 2024

Sur ce point, nous avons eu quelques éléments de réponses dans le dernier rapport financier de l'entreprise. On y apprend notamment que l'entreprise prévoit de lancer pas moins de 5 jeux Seigneur des Anneaux d'ici les 24 prochains mois réalisés “avec des partenaires tiers sous licence”.

Notez que l'on connaît déjà quelques-uns de ces titres. Le jeu Gollum, développé par Deadalic Entertainment, doit justement débarquer cette année après plusieurs reports de sortie. Le jeu nous mettra dans la peau de Gollum et l'accent sera mis sur l'infiltration et la furtivité. On attend également en 2023 un certain The Lords of The Rings : Return to Moria. Dans ce jeu, qui mêlera survie, construction, exploration et action, quatre joueurs prendront le contrôle d'un groupe de nains bien déterminés à récupérer la Moria, leur terre natale désormais occupée par les Gobelins. Concernant les trois autres titres, le mystère reste complet.

Si l'on met de côté la licence Le Seigneur des Anneaux, Embracer compte lancer pas moins de 94 jeux durant l'année fiscale 2023/2024. Parmi eux, des titres très attendus comme Dead Island 2, Remnant 2, PayDay 3, Warhammer 40K Space Marine, ou encore Alone in The Dark et Hyper Light : Breaker, la suite de l'excellent Hyper Light Drifter.