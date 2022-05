Square Enix vend les studios derrières Tomb Raider et Deus Ex pour 300 millions de dollars, la folie des rachats continue

Le groupe suédois Embracer vient de racheter les studios occidentaux de Square Enix, à savoir Eidos, Eidos Montreal, Crystal Dynamics et Square Enix Montréal. Il met ainsi la main sur de nombreux talents, mais aussi sur un énorme portefeuille de licences, comme Tomb Raider. Le plus étonnant, c’est que ce rachat n’est « que » de 300 millions de dollars.

Pour une surprise, c’est une surprise ! Le groupe suédois Embracer a annoncé le rachat des studios occidentaux de Square Enix ainsi que toutes les licences qui vont avec. Une transaction importante pour le monde du jeu vidéo qui ne s’élève pourtant qu’à 300 millions de dollars.

Square Enix, qui s’est investi dans le jeu vidéo occidental il y a quelques années, revend donc tous ses studios non japonais pour une bouchée de pain. Plus que des talents, Embracer fait l’acquisition de nombreuses licences, plus de cinquante, dont certaines très prestigieuses.

Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain, des licences phares incluses dans le deal

Embracer met ainsi la main sur des licences très appréciées des gamers, comme Deus Ex ou encore Tomb Raider, encore exploitées aujourd’hui (un nouveau Tomb Raider est d’ailleurs en préparation). Dans le lot, il y a aussi des jeux qui ont disparu du paysage, mais qui possèdent une certaine aura auprès des vieux gamers. On pense à Thief ou encore à Legacy of Kain. Pour le moment, rien ne dit qu’elles reviendront, mais Embracer les a. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. A noter que Square Enix garde tout de même quelques licences occidentales juteuses, comme Outriders, Life is Strange ou encore Just Cause.

Ce qui étonne ici, c’est bien le montant de l'opération. 300 millions de dollars, c’est une paille quand on regarde les transactions récentes du milieu. On pense notamment à Activision-Blizzard, racheté par Microsoft pour presque 70 milliards de dollars. Les jeux occidentaux de Square Enix n’ont certes jamais vraiment atteint des ventes stratosphériques, mais 300 millions, cela reste extrêmement faible. Nous avons presque l’impression que Square a voulu se débarrasser de ses studios occidentaux. Nul doute que nous en apprendrons plus sur les coulisses du rachat dans les jours ou les semaines qui viennent.

Embracer va donc continuer les activités des studios rachetés, et pourquoi pas leur donner une nouvelle impulsion. Quoi qu’il en soit, le groupe suédois devient un géant de plus en plus incontournable du jeu vidéo. Pour rappel, il dispose déjà de THQ Nordic, de Koch Media ou de Gearbox. Le rachat d’aujourd’hui devrait être complété pour la fin de l’été 2022.

Source : Embracer