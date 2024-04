Le scanner d’empreintes des Galaxy S23 est cassé, Google Podcast va finir au placard, c’est le récap

La dernière mise à jour de One UI détraque les capteurs d'empreintes des Galaxy S23, Google Podcast va finir au placard, cet accessoire permet de faire tourner vos cartouches de Game Boy sur PC et Mac, c'est le récap des actualités du mercredi 3 avril 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et dans l'actualité du High-Tech sur Phonandroid ce mercredi 3 avril 2024 ? En fin d'après-midi, nous avons évoqué les premières nouveautés à venir dans la prochaine version d'iOS. En effet, cette mouture 17.5 va apporter quelques changements, notamment pour les utilisateurs européens. Par exemple, les utilisateurs pourront désormais télécharger une application directement depuis un site internet, et non depuis uniquement l'App Store. Une petite révolution sur iOS.

Dans un toute autre domaine, la justice française a décidé de serrer la vis contre les retards dans les travaux dédiés au déploiement de la fibre optique. Ainsi, deux prestataires chargés du réaménagement du réseau fibre en Essonne ont écopé d'une lourde amende à la suite de nombreux retards constatés. Au total, les deux entreprises vont devoir s'acquitter de 500 000 € d'amende auprès du syndicat Sipperec.

Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actualité de ce mercredi 3 avril 2024.

La dernière mise à jour One UI détraque les capteurs d'empreintes des S23

Samsung vient de commencer le déploiement de la dernière mise à jour One UI 6.1. Malheureusement, ce patch s'accompagne une nouvelle fois de plusieurs bugs, notamment sur les Galaxy S23. En effet, d'après plusieurs propriétaires, les capteurs d'empreintes digitales de leur smartphone ne fonctionnent plus depuis le téléchargement de la mise à jour.

Pour en savoir plus : Galaxy S23 – la mise à jour One UI 6.1 casse le scanner d’empreintes, voici une solution temporaire

Google Podcast vient de mettre un premier pas dans la tombe. En effet, le service de contenus audio de la firme n'est plus disponible aux Etats-Unis depuis ce mercredi. Il s'agit d'une première étape avant la mort définitive de la plateforme, annoncée pour rappel par l'entreprise américaine l'année dernière.

Pour en savoir plus : Google Podcast met un premier pied dans la tombe, ne tardez pas à migrer vers YouTube Music

L'Epilogue GB Operator, un accessoire dédié au rétro gaming, risque bien de faire plaisir aux amateurs de la Game Boy. Pour cause, cet appareil est capable de faire tourner vos bonnes vieilles cartouches sur PC et Mac.

Pour en savoir plus : Game Boy – ne jetez pas vos vieilles cartouches, votre PC peut les faire tourner grâce à cet accessoire