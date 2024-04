Google Podcast met un premier pied dans la tombe, ne tardez pas à migrer vers YouTube Music

Depuis hier, Google Podcasts n’est plus disponible aux États-Unis. La firme de Mountain View avait annoncé la mise à mort de son application l’année dernière. En France, la sentence ne va pas tarder à tomber. Mieux vaut donc migrer dès maintenant vers une autre plateforme de podcast.

Google Podcasts s’apprête à rejoindre le (très chargé) cimetière des applications Google. L’année dernière, la firme de Mountain View avait annoncé la fin prochaine de son service, qui n’a pas su faire face aux mastodontes du secteur ainsi qu’aux applications de streaming traditionnelles. Une première étape vient d’être franchie dans sa mise à mort. Aux États-Unis, il n’est aujourd’hui plus possible d’accéder à l’application.

Au démarrage, l’utilisateur est accueilli par un message pour le moins équivoque. « Google Podcasts fait ses adieux. Après le 2 avril 2024, vous ne pourrez plus écouter de Podcasts depuis Google Podcasts ». En France, nous avons encore droit à un peu de répit. En effet, le service restera actif jusqu’au 24 juin prochain, après quoi il subira le même sort qu’outre-Atlantique.

Sur le même sujet — YouTube Go est mort, Google mettra fin au service en août 2022

Pensez à migrer vos podcasts sur YouTube Music avant qu’il ne soit trop tard

Pour autant, Google n’abandonne pas totalement le marché des podcasts. En effet, la firme invite ses utilisateurs à migrer sur YouTube Music, son application de streaming musicale. En cliquant sur le bouton Exporter les abonnements, les utilisateurs pourront retrouver toutes leurs émissions favorites sur YouTube Music, au côté de leurs artistes favoris et de leurs playlists. Par cette fermeture, Google cherche donc vraisemblablement à uniformiser ses services, plutôt qu’à s’éparpiller.

En France, ce message n’apparaît pas encore sur Google Podcasts. Nous avons tenté de nous connecter sur l’application et nous avons pu écouter des podcasts normalement, sans interruption. Toutefois, la date fatidique approchant à grands pas, nous ne devrions pas tarder à y avoir droit. Nous vous conseillons donc de migrer vos podcasts incessamment sous peu, sous peine d’avoir la mauvaise surprise de ne plus y avoir accès. Si vous utilisez une application de streaming musical, le plus simple reste d’y ajouter vos émissions préférées.