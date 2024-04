Apple aurait abandonné son projet de voiture pour créer un robot domestique

Alors que les véhicules électriques et les casques de réalité mixte deviennent de plus en plus populaires, Apple semble s'intéresser à une toute nouvelle technologie : les robots domestiques.

Selon un rapport de Bloomberg, le titan de la technologie en est aux premiers stades du développement de ses propres assistants robotiques à usage résidentiel. Plutôt que de concurrencer Tesla sur les voitures électriques, puisqu’on sait désormais que le projet Titan a été abandonné, Apple plancherait désormais à un rival au Tesla Optimus, le robot domestique d’Elon Musk.

Bien qu'intrigants, ces projets robotiques semblent relever davantage de l'exploration théorique que d'une feuille de route imminente à ce stade. Selon des initiés, les précédents projets robotiques d'Apple, axés sur la domotique, tels que les drones d'intérieur autonomes et l'assistance aux tâches ménagères, ont finalement été abandonnés en raison d'obstacles techniques.

Apple veut son propre robot intelligent, mais que sait-on à son sujet ?

Les initiatives, supervisées par les équipes d'ingénierie matérielle et d'intelligence artificielle d'Apple, porteraient sur deux concepts distincts. Le premier envisage un robot entièrement mobile capable de suivre les utilisateurs de manière autonome dans leur maison. Le second s'articule autour d'un appareil de table plus stationnaire qui pourrait utiliser des mécanismes robotiques pour contrôler et orienter son écran intégré. Pour ce dernier, les ingénieurs étudient la possibilité d'imiter les mouvements naturels de la tête et même de cibler des personnes spécifiques lors d'appels vidéo.

Une partie des ingénieurs de l'entreprise qui travaillaient sur les voitures autonomes auraient été réaffectés à la recherche sur la robotique. La plateforme SafetyOS, conçue à l'origine pour les véhicules autonomes, pourrait être aussi réaffectée à la mobilité et à la navigation robotiques.

Le moment choisi par Cupertino pour lancer ces rumeurs sur la robotique est certainement intéressant, compte tenu des récentes difficultés auxquelles Apple a dû faire face. La baisse des ventes d'iPhone en Chine, les amendes réglementaires, l'examen antitrust et l'abandon de ses rêves de voitures électriques sont autant d'éléments qui sont venus gâcher la fête de l'entreprise au cours des derniers mois. Les robots représentent peut-être un pivot stratégique, qui a été entamé avec la sortie du récent Vision Pro, et qui devrait se poursuivre dès cet été avec plusieurs annonces tournées vers l’intelligence artificielle lors de la conférence WWDC 2024 en juin.