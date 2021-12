Realme GT 2 Pro : le smartphone se dévoile en images avec une caméra sous l’écran

Juste avant la présentation du Realme GT 2 Pro, une image de son écran a été dévoilée, et elle suggère que le smartphone n’utilisera pas d’encoche ou de poinçon, mais bien une caméra sous l’écran.

D’après une image dévoilée par Gizmochina, le Realme GT 2 Pro qui devrait être dévoilé aujourd’hui utilisera une caméra sous l’écran pour les selfies. Grâce au leaker OnLeaks, nous savions déjà à quoi le smartphone allait ressembler, mais nous n’avions pour l’instant aucune idée du design de la face avant.

La photo nous en dévoile désormais un peu plus sur l’écran du smartphone, mais aussi sur ses caractéristiques techniques. En effet, on peut voir qu’il s’agit d’un écran plat avec une définition QHD+ et un taux de rafraichissement élevé, probablement de 120 Hz. On retrouve aussi une option « Video motion enhancement », qui fait référence à la technologie MEMC. Cette dernière permet par exemple de fluidifier du contenu qui serait joué à 30 FPS pour le faire passer artificiellement à 60 FPS.

Que sait-on du Realme GT 2 Pro ?

À quelques heures de la présentation du smartphone, nous savons qu’il s’agira d’un des premiers modèles à être propulsé par le nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Il devrait donc faire partie des smartphones Android les plus puissants du marché.

On s’attend également à ce qu’il soit alimenté par une batterie de 5000 mAh, mais nous ne savons toujours pas si le smartphone utilisera la nouvelle recharge rapide UltraDart 125 W qui a été présentée il y a quelques mois. L’appareil pourrait très bien se contenter d’une recharge plus lente de 65 W. Le Find X4 Pro utilisera lui une recharge rapide 80 W, le Realme GT 2 Pro pourrait donc aussi opter pour la même puissance.

Côté photo, on retrouverait un capteur principal de 50 MP IMX766 ainsi que deux autres caméras. La caméra sous l’écran serait un capteur de 32 MP, mais il faudra attendre la présentation officielle pour en être sûr. D’après Gizmochina, il se pourrait bien que Realme décide de dévoiler deux modèles de GT 2 Pro, un avec un capteur logé dans un poinçon et un autre avec une caméra sous l’écran.

Source : gizmochina