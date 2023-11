Le projet Q*inquiète les chercheurs d’OpenAI, de plus en plus de fraudes électriques en France, c’est le récap’ de la semaine

Les avancées du projet Q* mettent en danger le marché de l’emploi, les français cherchent des moyens de réduire leur facture d’électricité, la Xiaomi SU7 repérée sur une route chinoise, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait le point sur la fermeture du célèbre site pirate T411 et on vous dévoile la première vidéo de la Xiaomi SU7 roulant sur une autoroute à 200 km/h. Le développement du projet Q* met en péril le marché de l’emploi selon certains chercheurs et des jeux vendus beaucoup trop cher pourraient coûter une belle amende à Sony.

Après dix ans d’enquête, T411 n’est plus

Le lutte contre le streaming illégal est plus en marche que jamais et la fermeture de T411 est historique. Après dix ans d’enquête, menée notamment au sein de la section de recherches de Rennes, le légendaire site de téléchargement pirate français a fermé ses portes et les condamnations tombent enfin.

Lire : T411 : on sait maintenant qui a fait fermer le légendaire site pirate

Des factures d’électricité toujours en hausse

Alors que les prix de l’énergie ne cessent d’augmenter, certains français ont trouvé le moyen de frauder pour faire baisser leur facture. En effet, le 14 novembre, un collectif de 5 personnes a été arrêté pour avoir installé des dérivations électriques dans de nombreux foyers. Malheureusement pour les malfaiteurs et leurs clients, Enedis peut aisément détecter des anomalies dans la consommation de ses compteurs.

Lire : Linky : de plus en plus de Français ont recours à cette pratique illégale pour faire baisser leur facture d’électricité

La Xiaomi SU7 pourrait atteindre les 200 km/h

Alors que les premières images de la Xiaomi SU7 viennent d’être dévoilées, la voiture électrique a été repérée en Chine, roulant sur l’autoroute. Le conducteur, après avoir constaté qu’il était filmé, n’a pas hésité à appuyer sur l’accélérateur et à slalomer entrer les véhicules. La vidéo, publiée sur la chaîne YouTube Car News China, montre que la SU7 pourrait atteindre les 200 km/h.

Lire : La Xiaomi SU7 repérée dans la nature, son conducteur engage une course-poursuite à 200 km/h

Sony accusé d’arnaquer les joueurs

En 2022, un recours collectif a été déposé contre Sony, accusant la société de vendre les jeux PS4 et PS5 à des prix beaucoup trop élevés sur le PlayStation Store. Alex Neill, garant de plus de 8 millions de consommateurs britanniques, accuse le géant japonais d’arnaquer les joueurs et réclame presque 6 millions d’euros de réparation. Sony aurait souhaité annuler l’action en justice mais cette requête a été refusée et la firme japonaise se retrouvera bien au tribunal.

Lire : PS4, PS5 : Sony risque une amende de presque 6 milliards d’euros pour avoir vendu ses jeux trop cher

Le projet Q* est-il dangereux ?

C’est ce que craignent certains chercheurs d’OpenAI. Ces derniers s’inquiètent pour l’avenir de l’humanité et le marché de l’emploi. Les AGI (intelligence artificielle générale) pourraient totalement bouleverser notre modèle économique car ce modèle d’IA ultime serait en mesure de remplacer les employés humains au sein de nombreuses entreprises.

Lire : OpenAI (ChatGPT) craint d’avoir fait une découverte trop dangereuse pour l’humanité

Notre test de la semaine

Le playStation Portal ne nous a pas convaincus

Le PlayStation Portal est un périphérique permettant de jouer à distance à votre PS5. C'est un appareil élégant qui rappelle la DuelSense, mais nous avons été déçus par la dalle LCD. Avec le Portal, vous pourrez jouer… et c’est tout. En effet, impossible de profiter de contenus multimédias par exemple. Attention, n’imaginez pas jouer en déplacement ou loin de votre box, il vous faudra toujours être connecté à un réseau Wi-Fi performant. Selon nous, la Portal ne sert pas à grand-chose…

Lire : PlayStation Portal : on l’a testé, voici pourquoi ça ne sert à rien