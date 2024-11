Cette star de Game of Thrones pourrait jouer Lara Coft dans la future série Tomb Raider

La série Tomb Raider prévue par Amazon se précise. On sait désormais qu'une actrice phare de Game of Thrones est en négociation pour endosser le rôle de Lara Croft. Découvrez de qui il s'agit.



Depuis sa sortie en 1996, la licence Tomb Raider a connu des hauts et des bas, mais n'a jamais totalement disparue. Elle connaît même un regain d'intérêt ces dernières années avec l'arrivée de nouveaux jeux vidéo et d'une série animée sur Netflix. Ce n'était donc qu'une question de temps avant qu'un projet “live” voit le jour. Et c'est Amazon qui dégaine le premier en annonçant une série Tomb Raider dont le scénario est assuré par Phoebe Waller-Bridge.

La firme a de l'ambition. Loin de vouloir en faire un produit unique, elle imagine tout un univers connecté mettant en scène Lara Croft, un peu comme Marvel le fait avec ses héros. Une vision qui rend d'autant plus important le choix de l'actrice qui incarnera l'aventurière. Plusieurs noms ont circulé depuis, et on apprend aujourd'hui que des négociations sont officiellement en cours avec une personnalité que avez sûrement déjà vu à la télé ou sur grand écran.

La série Tomb Raider aurait trouvé sa Lara Croft, voici l'actrice préssentie

Qui aurait donc la lourde tâche de succéder à Angelina Jolie et Alicia Vikander ? Si un accord est trouvé, c'est Sophie Turner qui jouera Lara Croft. L'actrice a été largement révélée au grand public pour son rôle de Sansa Stark dans Game of Thrones. D'autres l'ont découvert sous les traits de la mutante Jean Grey/Phoenix dans 2 films X-Men. Depuis, elle a joué dans plusieurs films et séries, montrant les multiples facettes de son jeu.

Sophie Turner est donc passée devant d'autres personnalités également envisagées pour le rôle telles que Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Emma Mackey (Sex Education) ou encore Mackenzie Davis (Halt and Catch Fire). Aucun autre détail n'a filtré sur la série à l'heure actuelle. Il faudra patienter pour connaître son histoire, le reste du casting, et surtout sa date de sortie prévue sur Prime Video d'Amazon.

Source : Deadline