Le processeur AMD Ryzen 5 5600G est à prix inédit sur Amazon

Alors qu'il est généralement vendu au prix conseillé de 289 €, le processeur AMD Ryzen 5 5600G est au meilleur prix du moment du coté de l'enseigne du e-commerçant Amazon. Ce dernier le propose dans la limite des stocks disponibles à 228,69 €.

Le processeur AMD Ryzen 5 5600G est au meilleur prix du marché sur Amazon. Le géant américain du e-commerce le propose en ce moment à 228,69 € au lieu de 289 € en moyenne. Cela représente donc une belle réduction de plus de 60 euros, à saisir d'urgence pour les personnes souhaitant s'en équiper. De plus, la livraison en France, assurée par Amazon est gratuite.

Pour ce tarif plutôt contenu, le Ryzen Ryzen 5 5600G d'AMD offre un excellent rapport-qualité prix. Coté caractéristiques techniques, on retrouve en effet un CPU de 6 cœurs, 12 threads, une mémoire cache L2 totale de 3 MB, une enveloppe thermique nominale de 65 W. Le processeur AMD Ryzen 5 5600G peut atteindre une fréquence maximale de 4,4 Ghz en mode boost. Il assure en outre une compatibilité avec les cartes mères embarquant un socket AM4.

Enfin, le processeur s'apprête également aux machines tournant sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Ubuntu. Une offre valable dans la limite de stocks disponibles, à saisir rapidement, et susceptible d'expirer d'un moment à l'autre. Pour aller plus loin, nous vous invitons également à lire notre guide d'achat qui regroupe les meilleurs processeurs du moment.