Les futures Tesla se chargeront sans fil, un PC portable pas vraiment transportable, c’est le récap

Les tarifs des prochains Galaxy A14, A34 et A54 sont connus avant l'heure, Tesla planche sur une voiture électrique qui se charge sans fil, un PC portable de 43 pouces défie toutes les lois l'ergonomie, c'est le récapitulatif.

Ça y est, nous y sommes ! C'est enfin le week-end ! Mais l'actualité tech ne faiblit pas pour autant. Après un début de semaine qui a démarré en trombe, notamment grâce au MWC de Barcelone, cette fin de semaine a été marquée par deux rumeurs et un projet fou. En premier lieu, il nous faut citer cette photo qui montre que Tesla est en train de mettre au point un système de recharge sans fil pour ses voitures électriques. Ensuite, évoquons cette fuite qui dévoile les prix en euros des nouveaux smartphones abordables de Samsung, les Galaxy A14, A34 et A54. Enfin, nous reviendrons sur cet incroyable PC portable de 43″… Qui n'a absolument plus rien de portable ! Allez, vous êtes prêt pour le résumé du vendredi 3 mars 2023 ? Alors c'est parti !

Tesla veut recharger sans fil ses véhicules électriques

A l'occasion de la conférence Investor Day, Tesla a évoqué certains de ses projets en restant le plus vague possible. Mais sur l'une des photos ayant servi à étayer ses propos, l'un des intervenants en a peut-être trop montré. On en effet voir sur le cliché en question une Tesla près de qui semble une nouvelle borne de recharge, laquelle a une particularité de taille : elle paraît fonctionner ans fil !

Samsung Galaxy A : les prix de la nouvelle gamme 2023 fuite déjà

Même si l'on ignore toujours quand seront dévoilés exactement les nouveaux Samsung Galaxy A14, A34 et A54, leur tarif ont d'ores et déjà fuité sur la Toile. En revanche, bien que les trois smartphones resteront nettement plus abordables que les Galaxy S, il semble qu Samsung ait revu ses prétentions à la hausse, avec des tarifs qui oscillent entre 219 € pour le modèle le plus bas et 519 € pour le plus élevé.

Ce PC portable est le plus grand au monde

Deux Youtubeurs ont eu l'idée folle de fabriquer un PC portable de 43″… Et ils y sont parvenus ! Ce “monstre” de l'informatique pèse 45 kg et nécessite deux énormes batteries pour fonctionner. Un projet complètement fou, qui n'a d'autre objectif que de montrer que tout est possible en matière de construction de PC, à condition d'en avoir la patience, et bien entendu les moyens.

