Des nouvelles de Windows 12, MIUI 14 dévoilée, c’est le récap’ de la semaine

Microsoft pourrait arriver sur le marché en 2024, Xiaomi lève le voile sur sa mise à jour MIUI 14, Apple augmente les tarifs de reprise de certains de ses appareils, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous possédez un smartphone Xiaomi, il est temps de découvrir si votre modèle est compatible avec MIUI 14. Si vous possédez plutôt un iPhone et que vous voulez en changer, c’est le moment puisqu’Apple a rendu l’offre de reprise plus intéressante. Alors que de nouvelles rumeurs suggèrent le lancement d’une Nintendo Switch en 2023, Google ajoute une nouvelle fonctionnalité à vos smartphones Android, le compte à rebours, pour ne plus oublier les anniversaires !

Quels smartphones Xiaomi profiteront bientôt de MIUI 14 ?

Xiaomi a profité de la conférence annuelle MWC 2023 pour dévoiler la nouvelle version de sa surcouche pour smartphones, baptisée MIUI 14. D’ici mars, de nombreux smartphones du constructeur chinois pourront profiter de la mise à jour. Pour savoir si votre appareil est compatible, n’hésitez pas à jeter un œil à notre actu afin de découvrir la liste complète des smartphones qui recevront MIUI 14 d’ici la fin du mois de mars.

Doit-on s’attendre au lancement d’une Nintendo Switch 2 en 2023 ?

C’est sur le forum 4chan que la rumeur d’une nouvelle Nintendo Switch 2 est sortie cette semaine. En effet, un développeur y a évoqué la préparation d’un nouveau modèle de console dont la sortie serait prévue pour cette année. Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur de nouvelle génération de la Switch envahie la toile, et il y a fort à parier qu’il s’agira davantage d’une simple itération plutôt que d’une nouvelle console.

Un compte à rebours dans votre application Contacts pour penser aux anniversaires

Une nouvelle fonctionnalité vient d’apparaitre dans la version 4.2 de l’application Contacts sur Android, et grâce à elle, vous ne devriez plus jamais oublier les anniversaires de vos proches. Dans l’onglet Highlights, Google propose désormais un compte à rebours. Une fonctionnalité pratique qui vise à faciliter encore un peu plus l’expérience des utilisateurs, notamment les plus tête en l’air.

Apple tente de redynamiser ses ventes

Ce n’est un secret pour personne, Apple a vu ses chiffres baisser récemment et le géant américain tente de redynamiser ses ventes en augmentant les tarifs de reprise de quasiment tous ses modèles d’iPhone et certains MacBook et MacBook Air. Les iPad et les Apple Watch d’occasion ne sont malheureusement pas concernés par cette hausse de valeur. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la liste des modèles d’iPhone concernés et leur valeur de reprise estimée.

Windows 12 commence déjà à faire parler de lui

Si l’on en croit les révélations du leaker @leaf_hobby, Microsoft travaillerait actuellement sur Windows 12. Alors que Windows 11 est arrivé sur le marché en 2021, Microsoft pourrait lancer sa nouvelle génération d’OS dès 2024. On sait notamment que Microsoft misera beaucoup sur la technologie de l’IA. En effet, Yusuf Mehdi a profité d’une interview accordée à The Verge pour expliquer « […]qu’ils réfléchissent aux autres applications dans lesquelles l’IA pourrait jouer un rôle naturel en termes d’expérience utilisateur. »

Nos tests de la semaine

SpatialLabs View : le premier écran 3D sans lunettes d’Acer

Si vous êtes un amateur de jeux vidéo et que vous avez le budget, vous pourriez être tentés de vous offrir un bel écran 3D. Acer propose ici son premier écran 3D sans lunettes, le SpatialLabs View. Même s’il est un peu petit selon nous pour profiter pleinement de la 3D, c’est un écran léger et agréable à utiliser, notamment parce qu’il ne fatigue pas et que le contraste est bon. On regrette que le nombre de jeux compatibles soit encore limité.

Oppo Pad Air : un produit moyen pour les petits budgets

La Pad Air est très classique, tant dans son design que dans sa fiche technique, mais c’est un produit correct, à moins de 300 euros, qui gère bien la chauffe et qui offre une belle autonomie. Attention, cette tablette n’est pas faite pour vous si vous avez besoin de puissance ou que vous recherchez de bons haut-parleurs. À noter que vous ne pourrez pas compter sur la charge rapide.

