Huawei est accusé d’avoir espionné les allées et venues des journalistes lors du MWC 2023

Voilà une histoire qui ne risque pas d'améliorer l’image de marque déjà bien ternie de Huawei auprès du public. La compagnie est accusée à demi-mot d’avoir espionné les visiteurs du MWC 2023, qui s’est tenu la semaine dernière à Barcelone. Retour sur une bien étrange affaire d’espionnage.

Les journalistes qui souhaitaient voir et tester les produits de Huawei lors du MWC 2023 qui s’est tenu à Barcelone fin février 2023 devaient porter un badge fourni par les bons soins de la compagnie. Les membres de la presse étaient censés rendre les cartes à la fin de la visite, mais certains ont été curieux et l’ont conservé afin de les démonter. Ils ont constaté avec surprise que leur pass était renfermait une puce électronique, de celles mêmes qui équipent les traqueurs et autres balises connectées, dans le AirTag, par exemple.

Pourquoi donc le géant chinois suivrait-il les mouvements de ses visiteurs ? L’entreprise a déjà une réputation sulfureuse. On a tôt fait de prêter de noirs desseins au géant chinois, auquel on reproche d’être un peu trop proche du gouvernement chinois, et Joe Biden a demandé à certaines entreprises de ne plus du tout commercer avec Huawei.

Huawei a ignoré le RGPD et a traqué les visiteurs du MWC 2023

L’explication est écrite noire sur blanc, au dos du badge. On y lit : « nous utilisons la technologie RFID et Bluetooth pour collecter l’heure d’utilisation de cette carte à l’entrée de la zone d’exposition de Huawei, les informations de localisation en temps réel et les informations sur la durée de la visite de son détenteur. Elles seront collectées et traitées uniquement dans le but d’analyser l'intérêt de nos invités pour nos produits afin d’améliorer notre qualité de service ».

Interrogés par le site Light Reading, les organisateurs de l’exposition ont répondu que « suggérer que Huawei a utilisé un dispositif de suivi est une allégation sérieuse, nous enquêtons sur cette question, mais n’avons pas de détails à partager pour le moment ». Une affaire de tracker à suivre donc.

Source : Light Reading