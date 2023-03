Ce PC portable géant fait maison a un écran de 43 pouces et pèse 45 kg

Un couple de Youtubeurs, Evan et Katelyn, ont voulu prouver à leurs 1,36 million d’abonnés qu’il était possible pour eux de construire l’ordinateur portable le plus grand au monde, et c’est ce qu’ils ont fait.

Dans une nouvelle vidéo sur leur chaîne YouTube, Evan et Katelyn ont expliqué comment ils sont parvenus à créer l’ordinateur portable le plus grand du monde. On ne parle pas ici d’une machine avec un écran traditionnel, puisque l’intégralité du PC portable a été personnalisée pour accueillir une dalle géante de 43 pouces.

Pour cela, le couple a tout simplement intégré une télévision de 43 pouces, soit 109 cm, dans la partie supérieure de leur machine. Il s’agit donc du plus gros écran jamais utilisé dans un PC portable, mais celui-ci n’apporte pas que des avantages pour le PC, puisqu’il perd un peu son côté « portable ».

Un PC portable plus si portable

Le couple annonce qu’avec un tel écran, l’ordinateur portable final est sans surprise beaucoup plus lourd qu'un modèle classique. Il pèse environ 45 kilogrammes, soit près de 40 fois plus un PC portable traditionnel. L’aspect « portable » est donc presque oublié, car transporter une telle bête n’est évidemment plus une partie de plaisir.

De plus, la vidéo nous apprend que 2 grandes batteries ont été placées dans la partie inférieure pour alimenter le monstre. Ce dernier devrait consommer environ 260 W en gaming, ce qui est énorme pour une telle machine.

Côté fiche technique, les Youtubeurs n’ont pas voulu l’équiper des derniers composants sur le marché, probablement pour garder le projet abordable et limiter sa consommation. On retrouve un processeur Intel Core i7-1165G7 et une carte graphique Nvidia RTX 2060. À l'intérieur, on trouve des hubs USB, de nombreux câbles et des contrôleurs pour les bandes RVB placées autour du boîtier. Un vrai PC de gamer.

Si vous voulez un PC portable avec un grand écran, il existe de nos jours de nombreux modèles qui pourraient vous plaire, surtout si vous êtes un joueur. On a notamment pu tester récemment l’excellent Razer Blade 18 pouces. On rappelle d’ailleurs qu’Apple planche lui aussi en ce moment sur un MacBook Pro avec un écran géant de 20,5 pouces, qui devrait sortir en 2025.