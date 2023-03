Tesla travaille sur la recharge sans fil pour ses voitures électriques, cette photo le prouve

Tesla serait-il en train de travailler sur une technologie de recharge sans fil à domicile pour ses voitures électriques ? Une photo publiée lors de la conférence Investor Day tend à le confirmer.

Comme vous le savez peut-être, Elon Musk a tenu une nouvelle conférence Investor Day ce 1er mars 2023. L'occasion pour le milliardaire de dévoiler la stratégie de la marque pour les années à venir, le fameux Master Plan Part 3, et d'annoncer la construction d'une Gigafactory supplémentaire au Mexique.

Durant l'évènement, de nombreux cadres de Tesla sont montés sur scène pour présenter les projets de chaque division de l'entreprise. Colin Campbell, responsable de l'ingénierie du groupe motopropulseur, a par exemple annoncé un changement de taille sur la prochaine unité motrice de la marque : elle reposera sur un moteur à aimant qui n'utilise pas de terres rares.

Par ailleurs, nous avons également appris de la part d'un cadre que Tesla envisageait de proposer la recharge bidirectionnelle d'ici deux ans. Dans la foulée, Elon Musk a toutefois tempéré les propos de son employé.

Un focus intéressant sur les offres de recharge de Tesla

Bien entendu, durant les quatre heures de conférence, nous avons également eu le droit à un focus sur le développement des infrastructures de recharge de Tesla. Rebecca Tinucci, à la tête de cette division, a notamment dévoilé les coûts de déploiement particulièrement bas des Superchargeurs aux Etats-Unis (40 000 dollars dans l'Etat de New-York contre 170 000 dollars en moyenne chez les concurrents).

Mais ce que l'on retient de son intervention, c'est bien cette surprise de dernière minute : “Et encore une chose. Oui, nous devons faire évoluer notre infrastructure, et oui, nous voulons l'alimenter par des sources renouvelables. Nous voulons nous assurer que nous continuons à nous concentrer sur des expériences de charge incroyables”, déclare-t-elle.

Pour illustrer son propos, la responsable diffuse une image sur laquelle on peut apercevoir le fameux projet de Tesla Diner, cette aire de recharge rapide qui regroupera stations Superchargeur, cinéma en plein air et offres de restauration.

De la recharge rapide sans fil à domicile en préparation ?

Mais ce qui nous intrigue surtout, c'est la seconde partie de la photo. On peut y voir ce qui semble être une toute nouvelle station de recharge à domicile sans fil ! En effet, la plaque sur le sol, située juste sous la Tesla, indique qu'il pourrait s'agir d'un système de charge à induction.

Vous en conviendrez, Tesla n'a pas publié cette image par hasard, il y a donc de fortes chances à ce que le constructeur dévoile plus tard de plus amples informations sur cette technologie prometteuse. Ces dernières années, plusieurs constructeurs automobiles se sont penchés sur la recharge sans fil des voitures électriques, sans jamais vraiment aboutir à une solution efficace.

La faute notamment à un manque de puissance par rapport à son équivalent filaire, mais aussi à des coûts d'installation plus élevés (puisqu'il faut installer la borne directement dans le sol et non sur un mur).