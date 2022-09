Le prix des SSD est en baisse constante : bientôt la fin des disques durs ?

Les prix des SSD ne cessent de baisser. Au point d'atteindre la parité avec les SSD ? C'est fort probable, et c'est pour bientôt, à en croire un cabinet d'expert en mémoires de stockage.

Vous avez probablement constaté le phénomène lors des French Days qui se sont déroulés la semaine dernière. Le prix de certains composants est à la baisse, celui des SSD en particulier. Sur Amazon par exemple, le disque SSD interne Samsung 870 QVO MZ-77Q2T0B de 2 To voit son prix passer sous la barre des 200 € (-14% de 210 € à 180 €). Les références en SSD interne de Crucial passent le même cap, avec des réductions pouvant aller jusqu’à 27% de leur prix de vente initial (sur ce site en tout cas).

À en croire les analystes de Trendforce, cette tendance à la baisse devrait se poursuivre dans les mois qui viennent. Le prix de la mémoire flash, la mémoire de masse qui constitue le composant principal des SSD et autres cartes mémoires, ne fait pour l’instant que baisser. Comme souvent, les raisons de la chute des prix des SSD sont multifactorielles. L’évolution des techniques de production fait que la fabrication de SSD de capacité moindre, à 128 Go ou 256 Go, coûte plus cher par gigaoctet que les “gros” disques. De même, selon les experts, une combinaison de surproduction de mémoire flash et de baisse de la demande aurait mécaniquement fait baisser les prix. Il n'est pas étonnant alors que les ventes de HDD ne cessent de chuter.

En 2023, un SSD de 2 To coutera autant qu'un disque dur équivalent

Cela ne réjouit évidemment pas les fabricants de SSD, qui voient leurs marges rétrécir, c’est une très bonne nouvelle pour les consommateurs. Selon Bryan Ao, analyste chez TrendForce, en 2023, les marques proposeront des SSD en cellules quadruple-niveaux au rapport stockage/prix très intéressant. Les marchés (les États-Unis tout du moins) devraient pouvoir profiter de SSD de 2 To à moins de 80 $ lors du Black Friday (de 2023).

C’est à une capacité de 2 To que le prix des SSD rejoindra celui des disques durs classiques. Les HDD garderont l'avantage dans le domaine du stockage de masse (Seagate, par exemple, promet des disques durs de 100 To d’ici 2030). L'offre en la matière étant moindre (et donc plus chère) en SSD. Cela dit, pour des capacités en dessous des 2 To, les prix de ces deux technologies devraient très bientôt être identiques. Si les prédictions des experts venaient à se concrétiser, les clients n’auraient donc plus qu’une raison de continuer d’acheter des disques durs : l’environnement. Une étude étasunienne tout récemment parue affirme en effet que les SSD ont une empreinte carbone deux fois plus importante que les disques durs traditionnels. Pour le reste, que l’on parle de performances pures ou de durabilité, les SSD gagnent haut la main dans le duel qui les oppose aux disques durs.

