Nothing aurait-il un PC portable en préparation ? Son PDG répond à la rumeur

Le catalogue de Nothing n'offre que deux produits : des écouteurs intra-auriculaires, et un smartphone, le déjà célèbre Nothing Phone 1. La rumeur courait selon laquelle la marque anglaise pourrait sortir un ordinateur portable. Carl Pei a évoqué ce sujet sur Twitter.

Le Nothing Phone (1), un smartphone qui sort du lot est l’une des deux seules références au catalogue de Nothing, l’autre produit vendu par la marque anglaise étant les écouteurs Ear 1. Le smartphone a su se montrer novateur et élégant tout en étant abordable et suffisamment performant. De ce fait, il rencontre un certain succès auprès du public. Alors quand le bruit court selon lequel Nothing envisagerait de commercialiser un PC portable, on ne peut être qu’émoustillé.

Nothing veut être une marque synonyme de design innovant. Pas étonnant lorsque l’on sait que Teenage Engineering ou encore le créateur de l’iPod comptent parmi les cofondateurs de la compagnie. Son PDG, Carl Pei, a répondu à la question d’un utilisateur de Twitter. Celui-ci lui demandait si un ordinateur portable Nothing était dans les tuyaux et la réponse de Me Pei laisse peu de place au doute.

Un laptop Nothing est envisagé, mais pas pour tout de suite

Selon Carl Pei, Nothing a non seulement envisagé de créer son propre ordinateur, mais de plus les ingénieurs maison ont créé des prototypes. Étant donné l’originalité des produits proposés par la marque, la perspective d’un laptop à la coque transparente caractéristique de Nothing a de quoi laisser rêveur. Le PDG ne laisse pas trop longtemps place à la rêverie. Selon lui, la priorité doit rester sur les produits déjà en vente, à savoir le Nothing Phone 1 et les Ear 1.

Considered – yes. We've even made some concepts. But as a 2 year old company, really need to really focus on becoming successful in our current categories. — Carl Pei (@getpeid) September 22, 2022

Dans le secteur de la téléphonie, la société fait encore figure de petit poucet face à des géants tels que Samsung et Apple. Sa survie dans un milieu aussi concurrentiel n’est pas du tout assurée, et s’éparpiller inutilement pourrait être fatal. Nothing est certes une société bien née, avec des investisseurs dont l’expérience et la réputation ne sont plus à faire. Mais c’est une chose de créer un smartphone et une gamme d’accessoires. C’en est une autre de se lancer dans la complexe tâche de concevoir un ordinateur, plus encore si l’on veut apporter quelque chose de neuf dans le domaine. Les financiers de la compagnie ont probablement dû rappeler cela à Carl Pei, lorsqu’il a autorisé le prototypage d'un ordinateur Nothing.

