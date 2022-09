Amazon présente la Kindle Scribe, la 1re liseuse équipée d’un stylet

Amazon vient de donner sa conférence annuelle dédiée à la présentation de ses futurs produits. Le géant américain a notamment levé le voile sur la Kindle Scribe, une toute nouvelle liseuse. Sa principale particularité ? Il est possible de prendre des notes sur l'écran e-Ink grâce à un stylet intégré.

Comme vous le savez peut-être, Amazon a tenu sa conférence annuelle dédiée à la présentation de ses futurs produits et services ce mercredi. Le géant américain du e-commerce a notamment présenté ses nouveaux écouteurs sans fil Amazon Echo Buds, deux nouveaux Echo Dot ainsi que la 3e génération de Fire TV Cube, annoncé comme le lecteur multimédia en streaming Fire TV le plus puissant du marché.

Par ailleurs, l'entreprise a également levé le voile sur la Kindle Scribe, sa toute nouvelle liseuse. Elle marque sa différence avec les précédents modèles sur un point précis : elle embarque un stylet afin que les utilisateurs puissent prendre des notes directement sur l'écran e-Ink de l'appareil.

Amazon présente la Kindle Scribe, sa dernière liseuse

“Annotez des millions de livres, restez organisé et inspiré avec des listes de choses à faire, des planificateurs et des carnets de notes, et consultez des documents importés de votre téléphone ou de votre ordinateur”, annonce Amazon.

Affichée à 369,99 €, la Kindle Scribe est équipée d'un écran e-Ink Paperwhite de 10,2″ affichant une résolution de 300 ppp. Cette dalle dispose d'une technologie anti-reflets et adapte la luminosité selon l'éclairage ambiant. D'après Amazon, l'écran a été conçu pour “reproduire la sensation et la fluidité du stylo sur papier, créant une expérience naturelle et confortable”.

Un stylet basique ou Premium selon votre budget

Concernant les stylets (Amazon en proposera un basique et un Premium), ils ne nécessitent aucune charge. Ils peuvent être fixés magnifiquement sur le côté de la liseuse, et ils proposent “une variété de largeurs de traits, un mode surligneur, des fonctions d'effacement et un outil d'annulation, tous facilement accessibles dans le menu écriture à l'écran”.

Au sujet du style Premium, il disposera d'une gomme sur le dessus et d'un bouton raccourci personnalisable. Selon le constructeur, cette Kindle Scribe proposera une expérience résolument Premium, notamment grâce à la fonction Envoyé vers Kindle, qui permet d'importer des documents personnels de votre PC ou votre smartphone vers la liseuse.

La Kindle Scribe est disponible en précommande dès ce mercredi 28 septembre 2022 à partir de 369,99 € en gris tungstène. Différentes options de stockage sont proposées, à savoir : 16, 32 ou 64 Go. Le prix variera également en fonction du stylet choisi (basique ou Premium).