Twitch abandonne la Nintendo Switch, c’est officiel

La plate-forme de streaming Twitch vient de prendre une décision radicale : elle ne sera plus présente sur la console Nintendo Switch, et ce d'ici quelques jours à peine.



C'est une page qui se tourne. La célèbre plate-forme de streaming Twitch tourne le dos à la non moins célèbre console de Nintendo, la Switch (les deux, standard et Switch OLED). Que les créateurs de contenus sur la plate-forme se rassurent : il ne s'agit pas pour cette dernière de ne plus autoriser le stream de la machine. C'est en réalité l'application Twitch qui disparaît de la Switch. Sur la page dédiée, on peut lire dans un encadré rouge qu'à partir du 6 novembre 2023, il ne sera plus possible de télécharger l'appli depuis le Nintendo eShop.

Si vous la possédez déjà, son accès sera interdit à partir du 31 janvier 2024. Il ne vous reste donc que quelques mois pour en profiter avant de lui dire adieu. Mais peut-être que “profiter” est un grand mot. L'application est en effet assez peu agréable à utiliser depuis la console hybride du constructeur japonais. Twitch n'a cependant pas précisé si les limitations constatées sont dues à la Switch elle-même ou à certaines politiques de Nintendo.

Dans les faits, si vous ouvrez la chaîne d'un streamer sur l'application Twitch de la Switch, il est impossible d'accéder au chat. Pour ça, vous devez utiliser un smartphone, ce qui vous oblige à ouvrir Twitch dessus et à scanner un QR code affiché sur la console. On a vu mieux en terme de praticité. Vous ne pouvez pas non plus vous abonner à un streamer depuis l'appli et surtout, il est impossible de streamer la Switch directement via l'appareil. C'est pourtant possible sur les autres consoles actuelles.

Un porte-parole de Twitch a simplement indiqué : “Nous avons récemment pris la décision difficile de retirer l'application Twitch de la Nintendo Switch. Nintendo reste un partenaire précieux et nous apprécions tout le soutien que la communauté Switch a apporté à Twitch et à nos streamers”.

