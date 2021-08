Le Pixel 4a continuera d’être commercialisé en Europe, à défaut du Pixel 5a

En marge de l’annonce du Pixel 5a, Google a confirmé que son nouveau milieu de gamme ne sera pas disponible de suite en Europe. La question de l’avenir du Pixel 4a, son prédécesseur, s’est alors posée. La firme de Mountain View assure qu’elle continuera à produire ce dernier à destination du vieux continent.

Ça y est, le Pixel 5a est officiel. Processeur Snapdragon 756G, écran OLED 2400 x 1800 pixels, batterie 4680 mAh, le tout pour 450 dollars… Si le nouveau milieu de gamme vous fait envie, il faudra malheureusement prendre votre mal en patience. En effet, le smartphone ne sera disponible qu’aux États-Unis et au Japon à sa sortie. En Europe, pas le choix : il faudra donc pour le moment se contenter du Pixel 4a, son prédécesseur.

Seulement, la relève étant arrivée, beaucoup ne donnent pas cher de la peau du Pixel 4a, la pénurie de composants n’aidant qui plus est pas à se montrer optimiste. Sur ce sujet, Google rassure. Son ancien milieu de gamme n’est pas en fin de vie. Bien au contraire, le constructeur a bien l’intention de continuer à la vendre en Europe « tant que les composants seront disponibles ». Une affirmation que l’on pourrait qualifier de floue, mais qui a le mérite de redonner un peu d’espoir pour les utilisateurs intéressés.

Le Pixel 4a a encore de beaux jours devant lui

Malgré la sortie du Pixel 5a, ce n’est pas nécessairement une mauvaise idée d’opter pour soin grand frère en attendant qu’il soit éventuellement lancé de notre côté du globe. Premièrement, d’un point de vue financier. Il s’affiche actuellement à 329 € sur le Google Store, et son prix risque fort de continuer à baisser durant les mois à venir. De plus, la firme de Mountain View promet au moins deux mises à jour majeures, ce qui vous garantit de profiter d’Android 12 et 13 si vous l’achetez maintenant.

Qu’en est-il du Pixel 4a 5G ? Sur ce point, on manque d’information. Google est resté silencieux sur ce sujet. À y réfléchir, il y a de fortes chances pour ce que celui-ci est remplacé par le Pixel 5a, les deux smartphones présentant le même processeur et les mêmes capteurs photo. D’un autre côté, il est également possible pour la firme continue de le produire seulement pour l’Europe. Les prochains jours nous donneront sûrement réponse.

Source : Smartdroid