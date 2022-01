Le PC portable Lenovo Legion 15,6″FHD 165Hz avec RTX 3060 est à prix canon

Si vous êtes à la recherche d'un PV portable gamer équipé d'un processeur et une carte graphique performante, le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous séduire. Le modèle Lenovo Legion 5 15ACH6H s'affiche sur le site du e-commerçant à 1049 euros.

En cette période de soldes d'hiver, les promotions sur le rayon de l'informatique sont assez nombreuses et intéressantes. On peut par exemple s'équiper du PC portable gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H pour 1049 euros.

Pour ce tarif, vous avez une machine parée pour le gaming. On retrouve dans un premier temps un écran IPS de 15,6 pouces à rétroéclairage par LED avec une définition en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'une fréquence de 165 Hz et d'une luminosité de 300 cd/m². Ensuite, la partie hardware se compose d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz couplé à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon Graphics.

Il est également doté d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une batterie lui permettant de fonctionner pendant une durée maximale de près de 7 heures. Enfin, la partie connectique est composée d'un port USB 3.2 Gen 1, de 3 ports USB 3.2 Gen 1, de deux ports USB-C 3.2 Gen 2, d'un port HDMI, d'un port LAN et d'une prise combo casque/microphone.

