Le patron de Microsoft a peur que l’IA disparaisse : il faut qu’elle serve à “quelque chose d’utile”

Lors d'une intervention au Forum de Davos, la PDG de Microsoft a partagé une crainte ; celle que l'IA n'intéresse bientôt plus personne. Il encourage les développeurs à en faire un outil utile. C'est-à-dire ?

L'effet “Waouh” ne suffit plus ? La question se pose pour Satya Nadella, PDG de Microsoft. Au centre de cette interrogation, l'intelligence artificielle, sur laquelle la firme de Redmond mise énormément depuis des années. Mais si elle affirme que le futur des ordinateurs réside dans l'IA, l'entreprise semble aussi se dire que le public risque d'en avoir rapidement assez. Lors d'une intervention au Forum économique mondial à Davos, Nadella a fait part de ses craintes.

Il pense que si l'on opère pas un changement dans le développement de l'IA, elle risque de disparaître sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. En clair : pouvoir résumer facilement un long texte ou faire rédiger un mail, c'est bien, mais il faut aller plus loin. “Il faut absolument que nous en arrivions à utiliser [l'IA] pour faire quelque chose d'utile qui change concrètement le destin des individus, des communautés, des pays et des secteurs d'activité. Sinon, je ne pense pas que cela ait beaucoup de sens“, résume le chef d'entreprise.

Microsoft veut que l'IA soit utile à tous de manière concrète

Pourquoi cette inquiétude soudaine ? Parce que Satya Nadella est conscient de l'impact majeur de l'IA sur l’environnement. Or, si elle reste un gadget amusant, mais sans bénéfice réel, le public et les gouvernements pourraient cesser d'accepter les nombreux centres de données énergivores qui pullulent à travers le monde. “Nous perdrons rapidement même la permission sociale de prendre quelque chose comme l'énergie, qui est une ressource rare, et de l'utiliser pour générer ces jetons“, explique Nadella en parlant des requêtes faites aux systèmes d'intelligence artificielle.

Ces dernières doivent donc surtout “améliorer les résultats en matière de santé, d'éducation, d'efficacité du secteur public et de compétitivité du secteur privé, dans tous les secteurs, petits et grands“. Un appel logique au fond, mais qui ne doit pas faire oublier les risques que l'IA fait peser sur les emplois de millions de gens. Satya Nadella ne les nie pas, tout en rappelant que l'intelligence artificielle a le potentiel d'amplifier ce que les humains sont capables de faire. À voir s'il aura raison.